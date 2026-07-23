Poulailler en été : ce tas de poudre grise à l’ombre que les éleveurs installent pour éviter le pire

En plein été, de plus en plus d’éleveurs versent un discret tas de cendre de bois à l’ombre du poulailler pour leurs poules. Un geste presque gratuit qui change tout contre la chaleur et les parasites, à condition de l’utiliser au bon endroit…

Les après-midis de canicule, vos poules restent le bec ouvert, ailes décollées, à chercher désespérément un coin supportable. Elles n’ont pas de glandes sudoripares : impossible pour elles de transpirer comme nous, alors chaque degré de trop devient une épreuve.

Odeurs fortes, litière détrempée, poux rouges qui profitent de la chaleur… l’été peut transformer le poulailler en enfer miniature. Les éleveurs de terrain ont pourtant un geste tout simple : aménager un coin de terre sèche avec un matériau que l’on a souvent sous la main. Et, dès qu’on le met en place à l’ombre, les poules accourent.

Pourquoi vos poules adorent ce coin de terre claire en plein été

Quand le thermomètre grimpe, les volailles ont besoin d’un sol frais et sec pour se rafraîchir par contact. Elles se sont toujours roulées dans un bain de poussière pour nettoyer leur plumage et faire tomber leur température corporelle de quelques précieux degrés. Sans ce rituel, le risque de coup de chaleur augmente.

Chaleur et humidité dans le poulailler forment aussi un cocktail explosif : les fientes libèrent de l’ammoniac irritant, la litière colle aux pattes, les poux rouges et acariens se multiplient. D’où l’importance de prévoir, dès le printemps, un espace sec et ombragé où les poules pourront se rouler à volonté.

La cendre de bois, petite merveille pour un poulailler plus frais et plus sain

La clé, c’est la cendre de bois non traitée, récupérée après cheminée ou barbecue à bûches. Mélangée à de la terre ou du sable dans un bac peu profond, et placée à l’ombre de l’enclos, elle forme un sol minéral qui reste sec, légèrement plus frais et parfait pour le bain de poussière. Les poules s’y ébrouent, la poudre se glisse sous les plumes et décroche saletés et parasites.

Mélangée à la litière, cette cendre dans le poulailler absorbe l’humidité et atténue les relents d’ammoniac issus des fientes, comme le rappellent plusieurs titres spécialisés. Son pH avoisinant 13 la rend très alcaline : en fine couche, elle aide à assainir, mais en excès elle devient irritante. D’où l’intérêt de toujours privilégier le mélange plutôt que la cendre pure.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût du geste 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La cendre de bois assèche le sol et la litière, limite l’humidité et une partie des odeurs d’ammoniac. Sa finesse et son pH très alcalin gênent mécaniquement poux rouges, puces et acariens sous les plumes. Placée à l’ombre et mélangée à du sable ou de la terre, elle forme un bain de poussière frais où les poules se nettoient tout en se rafraîchissant. 💡 Le petit plus : ajoutez une poignée de sable ou une pincée de terre de diatomée alimentaire à la cendre pour stabiliser le bain et renforcer l’action contre les parasites, sans augmenter la poussière. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : verser un gros tas de cendre pure, très poussiéreuse, surtout si elle vient de bois traité, de charbon ou de briquettes : cela irrite les voies respiratoires et peut intoxiquer vos poules.

Où installer ce coin cendre et comment savoir si vos poules l’adorent

Choisissez un endroit sec, à l’abri de la pluie, idéalement à l’ombre d’un arbre ou du poulailler, mais à l’extérieur pour éviter la poussière dedans. On utilise uniquement de la cendre de bois non peint ni verni, totalement refroidie et tamisée pour retirer clous et gros morceaux.

Nous avons tous déjà vu nos poules creuser des cuvettes de terre. C’est l’endroit parfait pour votre bac ou trou rempli d’un mélange deux tiers terre ou sable, un tiers cendre. Si un gros nuage gris se forme quand elles grattent, il y en a trop. Sinon, vous les verrez se rouler, se secouer et revenir chaque jour dans ce spa improvisé : signe que ce petit tas discret fait vraiment la différence tout l’été.