Guêpes autour de la table : cette assiette discrète au fond du jardin peut sauver vos déjeuners d'été en 10 minutes

Chaque été, mes repas en terrasse étaient gâchés par les guêpes jusqu’au jour où j’ai instauré un étrange rituel avec une soucoupe de jambon au fond du jardin. Que change ce geste effectué dix minutes avant de passer à table ?

La scène vous est familière : à peine les assiettes posées, les guêpes tournent autour des verres, les enfants se lèvent, les adultes agitent les serviettes. Le déjeuner qui devait être paisible se transforme en petite bataille alors que le barbecue refroidit et que la salade fane déjà.

Pourtant, au fond du jardin, un geste discret peut changer l’ambiance : une petite soucoupe posée dans l’herbe, quelques minutes avant que tout le monde ne s’installe. Non, ce n’est pas une gamelle pour le chat, mais un rituel anti-guêpes qu’on peut adopter en deux temps trois mouvements. On va voir pourquoi il fonctionne si bien.

Pourquoi cette soucoupe de jambon fascine autant les guêpes

Les guêpes sociales ne viennent pas nous embêter par caprice : elles suivent l’odeur des sucres et des protéines. Tout le début de l’été, elles ont cherché de la viande, du poisson ou un peu de jambon pour nourrir leurs larves, de vraies carnivores qui grossissent grâce à ces fragments rapportés au nid.

Une fois qu’une ouvrière a trouvé une tranche, elle en a découpé de fines lamelles et les a emportées aussitôt. L’auteur de Pause Maison résume ce timing idéal en une formule parlante : « Dix minutes. Pas cinq, pas vingt. » Dix minutes suffisent pour que les premières éclaireuses se fixent sur la soucoupe plutôt que sur vos assiettes.

Comment installer la soucoupe de jambon pour détourner les guêpes

Le principe est simple : on prépare une soucoupe de jambon peu profonde, avec quelques chutes de charcuterie, puis on la pose au fond du jardin, à trois ou quatre mètres de la table. On l’a toujours installée avant de sortir les plats, afin que l’odeur se soit déjà propagée quand le repas commence.

Mieux vaut choisir un coin à l’écart des jeux d’enfants et rajouter un peu de jambon si la soucoupe se vide pendant le déjeuner. Contrairement aux pièges noyants, ce leurre ne tue pas : il occupe les guêpes. En fin d’été, on peut poser à côté un morceau de fruit mûr pour respecter aussi leur appétit de sucre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Confort à table Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les guêpes choisissent la meilleure source de protéines ; le jambon posé à distance les captive. 💡 Le petit plus : Récupérer de petits restes de jambon limite le gaspillage et l’odeur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Mettre l’appât trop près de la table attire davantage de guêpes sur vous.

Les compléments malins pour des repas d’été beaucoup plus sereins

Autour du repas en terrasse, quelques réflexes renforcent l’effet de la soucoupe. On couvre les plats et les verres dès qu’ils sortent de la cuisine, on débarrasse vite les assiettes, on ferme la poubelle. Une petite coupelle de café moulu brûlé, dont la fumée gêne les guêpes, complète le dispositif.

Un peu de menthe, de basilic ou de géranium odorant près de la nappe, associé à un ventilateur dirigé vers la table, a souvent suffi à limiter encore les visites. Un entomologiste de l’Office pour les insectes et leur environnement rappelle que la présence de guêpes signe un jardin vivant ; le leurre au jambon aide juste à garder la conversation plus calme.