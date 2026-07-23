Ce geste avec vos coquilles d’œufs dans le pommier attire un allié redoutable qui évite les pommes véreuses

Chaque été, une voisine suspend des coquilles d’œufs dans son pommier au moment où pucerons et vers s’installent. Derrière cette scène insolite se cache une arme écologique redoutable.

L’été dernier, votre voisine a sans doute fait lever quelques sourcils dans le quartier en accrochant des demi-coquilles d’œufs dans son pommier. De loin, on dirait presque une guirlande improvisée, un grigri porte-bonheur ou une déco récup’ un peu étrange. Pourtant, ces petits dômes blancs n’ont rien d’innocent.

À la belle saison, alors que les jeunes pommes gonflent doucement, pucerons et vers menacent en silence les récoltes. Dans ce contexte, ce drôle d’ornement cache une vraie stratégie de lutte biologique. Car si l’on s’approche en pleine journée, on découvre vite qui s’y installe bien au frais…

Dans les coquilles d’œufs du pommier, un locataire discret mais redoutable

À l’intérieur des coquilles retournées se cachent des perce-oreilles, ces petits insectes bruns affublés de pinces. Ils détestent la lumière et cherchent un abri sombre, étroit et légèrement frais pour passer la journée. La demi-coquille d’œuf, surtout garnie d’un peu de paille sèche, imite parfaitement leur cachette idéale.

Une fois la nuit tombée, ces auxiliaires du verger sortent patrouiller dans le feuillage. Ils dévorent les colonies de pucerons qui affaiblissent les jeunes pousses et croquent au passage les larves du carpocapse, le fameux “ver de la pomme”. À force de tournées nocturnes, les dégâts diminuent nettement, sans une goutte d’insecticide.

Comment suspendre vos coquilles d’œufs dans le pommier pour attirer les auxiliaires

Nous avons tous déjà jeté nos coquilles à la poubelle sans y penser. Cette fois, gardez-en quelques-unes bien propres. Rincez les demi-coquilles, retirez la membrane, laissez-les sécher (sur le rebord de fenêtre ou au four en fin de cuisson), puis transformez-les en petits nids avec un lien fin et un peu de foin sec.

Installez-les dès le mois de juillet, quand les ravageurs explosent, à 1,50–2 m de hauteur sur les branches feuillues. Comptez une coquille tous les 50 à 80 cm environ, soit 6 à 10 refuges pour un pommier de taille moyenne, en pleine terre ou même en pot contre un mur en ville.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Simplicité Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les demi-coquilles offrent aux perce-oreilles un refuge sombre et sûr le jour ; la nuit, ces prédateurs naturels sortent directement du pommier pour croquer pucerons et jeunes larves de carpocapse, exactement là où ils posent problème. 💡 Le petit plus : recyclez régulièrement de nouvelles coquilles propres au fil de l’été pour maintenir une petite colonie d’auxiliaires bien installée dans l’arbre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pulvériser ensuite un insecticide de synthèse sur le pommier, qui tuerait aussi ces auxiliaires et annulerait tout le bénéfice de l’astuce.

Une petite armée gratuite, à garder en équilibre dans tout le verger

Cette ruse paysanne, à la fois écologique et économique, a remplacé bien des traitements chimiques dans les vergers familiaux. Les perce-oreilles complètent parfaitement nichoirs à mésanges et diversité de plantations pour créer un écosystème vivant, où les ravageurs sont contenus plutôt que systématiquement éradiqués.

Comme tout allié, ils ont leurs petites faiblesses : en très grand nombre, ils peuvent grignoter quelques pétales ou fruits trop mûrs. D’ailleurs, mieux vaut éviter de surcharger un arbre de coquilles ; quelques refuges bien placés, contrôlés de temps en temps et renouvelés chaque été, suffisent pour garder des pommes saines… et un jardin plein de vie.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ne jetez plus vos coquilles d’œufs : ces 10 plantes du potager et du jardin adorent cet engrais gratuit»