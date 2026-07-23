Buis ravagés par la pyrale : cet arbuste japonais sosie que les paysagistes plantent à la place, la chenille l’ignore

Depuis la pyrale du buis, paysagistes et communes arrachent leurs haies malades partout en France. Quel est ce houx japonais, sosie du buis, qui s’impose en silence ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ilex crenata 🌸 Nom courant Houx japonais, houx crénelé 📏 Dimensions 0,6 à 2 m de haut x 0,6 à 1,5 m de large (au jardin) ☀️ Exposition Mi-ombre ou soleil non brûlant ❄️ Rusticité Jusqu’à -20°C environ 🍂 Feuillage Persistant

Dans tant de jardins de village, les élégantes bordures de buis ont laissé place à des haies grises, trouées, parfois réduites à de simples squelettes. Depuis l’arrivée de la pyrale du buis en France, vers 2008, ce petit papillon venu d’Asie a dévoré des kilomètres de massifs, du jardin particulier aux topiaires des parcs historiques. Spray après spray, taille après taille, beaucoup ont tenté de sauver leurs touffes de buis… avant de ranger définitivement le pulvérisateur.

Dans les coulisses, les paysagistes ont tranché : on ne replante presque plus de buxus, même dans les jardins à la française. Trop fragile, trop coûteux à défendre contre les chenilles et les maladies. À la place, un arbuste discret a pris la lumière : Ilex crenata, le houx japonais, sosie bluffant du buis que la chenille ignore totalement. Comment ce nouvel indispensable a-t‑il réussi à s’imposer, et peut‑il vraiment sauver vos bordures ?

Pyrale du buis : pourquoi Buxus a cessé d’être une valeur sûre

La pyrale du buis, Cydalima perspectalis, s’est installée en Europe au milieu des années 2000 et a gagné la France en 2008. Sa chenille verte et noire, longue jusqu’à 5 cm, se nourrit jour et nuit du feuillage. Avec 3 à 4 générations par an, un même buis peut être défolié plusieurs fois de suite.

D’après les observatoires naturalistes, ce harcèlement répété pendant trois ou quatre ans finit souvent par tuer l’arbuste. Et ce n’est pas tout : deux champignons, Cylindrocladium buxicola et Volutella buxi, ont aussi provoqué des dépérissements spectaculaires. Entre traitements au Bacillus thuringiensis, pièges et tailles, l’entretien est devenu un vrai travail à plein temps.

Ilex crenata, ce houx japonais qui joue les faux buis

Sur le terrain, les professionnels ont donc cherché un remplaçant capable d’imiter le buis sans attirer la pyrale. Ilex crenata coche toutes les cases : petites feuilles ovales, lustrées, non piquantes, feuillage bien dense, port compact qui accepte la taille en boule, en bordure ou en damier de jardin à la française.

Et surtout, la chenille n’y touche pas. En Europe, les études menées, notamment dans le programme SaveBuxus, montrent que la pyrale ne consomme que le buis. Les pépiniéristes apprécient aussi sa bonne santé :

elle reste en général épargnée par les maladies qui ravagent les buis ;

; sa rusticité atteint environ -20°C en sol drainé ;

arrosage régulier la première année, puis entretien léger avec une ou deux tailles par an.

Comment réussir une bordure d’Ilex crenata durable, sans mauvaise surprise

Pour que cette alternative tienne vraiment ses promesses, le secret se joue surtout dans le sol. Ilex crenata aime les terres fraîches, légèrement acides, riches en humus, à la mi‑ombre ou au soleil doux. En sol calcaire, sec et brûlant, il jaunit, végète, puis peut dépérir : l’erreur fatale à éviter.

En bordure stricte, on espace les plants de 25 à 30 cm pour obtenir rapidement un ruban bien rempli ; pour une petite haie, 40 cm suffisent. Dans les jardins très secs ou pierreux, mieux vaut se tourner vers Lonicera nitida, certains fusains ou cotoneasters, voire mixer plusieurs espèces pour un décor plus résistant et vivant.