Terrasse en bois pleine de taches : arrêtez le Kärcher, cette poudre d'argile pas chère fait tout à votre place

Graisse de barbecue, vin rouge, crème solaire : l'été laisse des traces tenaces sur votre terrasse en bois. Cette astuce de grand-mère, économique et sans Kärcher, promet de délester le bois sans frotter pendant des heures.

L’été, la terrasse en bois devient vite la pièce à vivre préférée de la maison : apéros, barbecues, enfants pieds nus. Puis viennent les taches sombres de graisse, de vin ou de crème solaire, ces auréoles qui ne partent plus. On essaye l’eau chaude, le liquide vaisselle, parfois même le nettoyeur haute pression, et les marques s’élargissent au lieu de disparaître.

La bonne nouvelle, c’est que le bois n’a pas besoin de chimie agressive pour retrouver sa belle couleur miel. Matériau poreux, il réagit mieux à des produits simples qui travaillent en profondeur, mais en douceur. Une poudre d’argile très abordable, associée à quelques basiques du placard, peut sauver votre terrasse sans produit hors de prix.

Pourquoi les taches s’incrustent sur une terrasse en bois

Une terrasse en bois se comporte comme une éponge. La pluie, l’humidité et les rayons UV ouvrent ses fibres ; le gras du barbecue, le vin ou la crème solaire s’y glissent et sèchent à l’intérieur, et nous avons tous connu ces traces qui semblent installées. En frottant à l’eau savonneuse, on dilue la tache en surface, mais on pousse aussi une partie de la graisse plus profondément dans le bois.

Le réflexe du nettoyeur haute pression aggrave souvent les choses : le jet trop puissant arrache les fibres, crée des sillons où l’eau stagne et où la saleté se recolle. Les taches semblent alors « incrustées à vie ». Pour les faire disparaître, mieux vaut les faire remonter vers l’extérieur avant de nettoyer l’ensemble en douceur.

La poudre économique qui aspire les taches grasses à votre place

C’est là qu’intervient la terre de Sommières, cette poudre ocre autrefois incontournable dans les buanderies. Cette argile très fine possède une structure en feuillets capable d’absorber jusqu’à 80 % de son poids en liquide. Saupoudrée sur une tache grasse, elle « boit » l’huile par capillarité au lieu de l’étaler, et tout cela sans eau.

Pour enlever une tache incrustée de graisse sur terrasse en bois, la surface doit être bien sèche. Il suffit ensuite de recouvrir généreusement la zone de terre de Sommières, sans frotter, puis de laisser agir quelques heures, ou toute une nuit pour une vieille auréole. Le lendemain, on balaye ou on aspire la poudre ; si la marque résiste, on recommence au lieu d’attaquer le bois à grand renfort de brosse.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Capacité d’absorption 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Appliquée à sec, la terre de Sommières agit comme une éponge minérale et aspire la graisse hors des pores du bois, sans frottage. Le bois n’est pas réhumidifié, la tache ne s’étale pas et part avec la poudre au simple balayage. 💡 Le petit plus : laisser poser la poudre toute la nuit, pendant que vous dormez, pour retrouver une terrasse déjà détachée au petit matin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Frotter ou mouiller la tache grasse avant la poudre, ce qui enfonce l’huile dans le bois au lieu de la faire ressortir.

Compléter le nettoyage et éviter le retour des taches incrustées

Après la terre de Sommières, un passage au balai-brosse suffit : eau tiède et savon noir pour laver, un peu de vinaigre blanc sur le calcaire, puis bicarbonate de soude et percarbonate pour la mousse et un bois terni. Quand tout est sec, une huile ou un saturateur protège les lames ; on oublie javel et Kärcher à plein régime, et on éponge verres ou sauces renversés avant qu’ils ne marquent de nouveau la terrasse.