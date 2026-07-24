Framboises petites et fades ? Le vieux jardinier de mon village m’a appris ce geste qui change toute la récolte

Pendant des années, mes framboisiers donnaient une récolte de framboises chiche et insipide malgré un feuillage luxuriant. Jusqu’au jour où un vieux jardinier m’a appris quelques gestes de taille et d’arrosage qui ont tout changé.

Pendant des années, le scénario a été le même : de beaux framboisiers bien feuillus, mais des framboises minuscules, acides ou fades. On accuse la météo, la variété, voire les oiseaux. Puis arrive ce vieux voisin, sécateur en main, qui observe les cannes en silence.

En quelques gestes, il montre que le problème ne vient pas du hasard, mais d’une façon de tailler et d’arroser qui étouffe la future récolte. Un été plus tard, les rangs ploient sous des fruits rouges, dodus, parfumés. Ce sont précisément ces gestes simples qui peuvent transformer une récolte de framboises dans n’importe quel jardin.

Ce que le vieux jardinier repère en un coup d’œil

Premier regard : une forêt de tiges, vieilles et jeunes confondues. Les cannes qui ont déjà donné restent en place, les autres se concurrencent, la lumière ne passe plus. Des rangs trop serrés et un sol nu, sec en surface, lourd dessous… Or le framboisier aime une terre riche, drainée, légèrement acide. Quand les racines manquent d’air ou d’eau, la plante survit, mais les fruits restent petits et peu sucrés.

Le geste sur les cannes qui change toute la récolte de framboises

Juste après la première vague de baies, vers juin, il repère les cannes fatiguées : bois terne, feuilles qui se fanent. Ces tiges ont déjà donné et ne produiront plus. Il les coupe à ras du sol et ne garde que 6 à 8 jeunes pousses vigoureuses par mètre. La sève se concentre alors sur ce petit nombre de cannes, qui portent en août des framboises nettement plus grosses et sucrées.

Nous avons tous déjà laissé nos framboisiers en fouillis. Lui distingue les non-remontants, dont il supprime chaque été toutes les cannes ayant fructifié, et les remontants, qu’il rabat en fin d’hiver ou seulement sur les parties déjà productives. Puis il tend deux fils à 60 cm et 1,20 m et y attache les tiges, bien espacées : plus de lumière, moins de maladies, des fruits propres qui ne touchent plus la terre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En gardant seulement 6 à 8 cannes vigoureuses par mètre et en les palissant, la sève nourrit moins de fruits, qui grossissent et se chargent en sucres. 💡 Le petit plus : Un arrosage profond le matin, complété par un bon paillage, garde le sol frais sans noyer les racines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne jamais laisser toutes les vieilles cannes dans un sol sec et nu : c’est la garantie de framboises petites et fades.

Arrosage, sol vivant et petits plus qui donnent du goût

À partir de la floraison, ce jardinier arrose en profondeur deux fois par semaine, sans mouiller le feuillage, puis garde le sol frais avec 7 à 10 cm de paillage. En fin d’hiver, il apporte un peu de compost au pied, puis, de mars à septembre, du marc de café en fine couche. Avec quelques fleurs mellifères à proximité, les plants restent vigoureux, les framboises juteuses et les récoltes se prolongent jusqu’en automne.

Et surtout, il récolte souvent : tous les deux jours, pour éviter le pourrissement et relancer la production.