Ce faux burger d’apéro bluffant : j’ai juste coupé ce légume en deux et tout le monde a cru à un traiteur
En coupant une simple tomate bien froide, j’ai servi à l’apéro de faux mini-burgers qui ont fait croire à un buffet de traiteur. Variété, montage et repos au frais suffisent à transformer ce duo tomate–mozza en bouchées bluffantes.
Une odeur de basilic, le rouge brillant des tomates bien fermes : la table d’apéro prend des airs de buffet chic. Sur le plateau, ces mini “burgers” intriguent ; on croirait une création ramenée d’un traiteur.
En réalité, on a seulement coupé chaque tomate en deux pour en faire un faux burger de tomate pour l’apéro. Croquant de la chair, mozza fondante et bresaola fine offrent une bouchée fraîche, sans pain ni cuisson.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 2 grosses tomates charnues et fermes (type cœur de bœuf, bien froides)
- ✅ 200 g de mozzarella di bufala bien égouttée
- ✅ 8 tranches fines de bresaola + 12 feuilles de basilic frais
- ✅ 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 à 2 c. à c. de miel, sel fin, poivre
L’idée trompe‑l’œil : ce faux burger de tomate qui fait croire à un traiteur
Visuellement, la tomate en bun rouge devient un mini burger brillant, surtout quand la garniture affleure juste au bord. En format mini burger tomate sans pain, chaque pièce vaut deux bouchées ; quatre burgers coupés en deux font déjà parler tout l’apéro.
Les bons ingrédients pour un bun de tomate qui se tient
On choisit des tomates charnues, type cœur de bœuf, bien fermes et passées au frais pour une coupe nette. La mozzarella di bufala doit être égouttée, presque sèche. La bresaola apporte la mâche ; basilic, huile d’olive et miel signent le parfum italien tout en restant bien maîtrisés.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper les tomates en deux dans la largeur, stabiliser la base, saler les faces coupées et les poser quelques minutes sur papier absorbant, puis essuyer.
- Technique : Couper la mozzarella en 4 tranches épaisses et les poser sur papier absorbant ; laver, sécher le basilic, préparer la bresaola en rubans.
- Cuisson : Sur chaque base, verser un filet d’huile, saler, poser la tranche de mozzarella, le basilic, puis 2 tranches de bresaola en volume et un filet très léger de miel.
- Finition : Refermer avec le chapeau, planter 1 ou 2 piques, laisser raffermir 10 min au frais, puis couper chaque faux burger en deux et aligner les bouchées sur un plat froid.
Variantes express pour un plateau façon traiteur
Pour un plateau façon traiteur, on peut remplacer la bresaola par du jambon cru ou par des lamelles d’aubergine grillée pour une version végétarienne, varier les huiles parfumées et alterner ces burgers de tomate avec d’autres bouchées fraîches.
En bref
- 🍅 Un soir d’apéro, quelques tomates cœur de bœuf, mozzarella di bufala et bresaola ont suffi pour monter ces faux mini-burgers façon buffet chic.
- 🧀 La tomate se transforme en bun rouge, garnie de mozza fondante et de bresaola, grâce à des gestes précis qui assurent une tenue en main.
- 🥂 Ce faux burger de tomate pour l’apéro cache un secret de montage et de repos au frais qui lui donne irrésistible effet «création de traiteur».
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