Salades d’été : ce geste avec un légume cru change tout, mes invités ont cru à un plat de bistrot

En dix minutes, une courgette crue taillée autrement a suffi à donner des airs de bistrot à une simple salade de roquette. Quel est ce geste discret qui change tout à l’assiette ?

J’ai coupé une courgette crue en lamelles dans ma salade juste pour tester : mes invités ont cru à un plat de bistrot

Sur la table, ça sentait l’huile d’olive fruitée et le chèvre bien frais, mais ce sont les fins rubans verts qui ont attiré tous les regards. Dans l’assiette, la courgette restait croquante, presque juteuse, comme ces salades qu’on commande en terrasse sans réfléchir. Personne ne se doutait qu’il n’y avait eu aucune cuisson.

Le secret tenait à un geste tout bête : tailler la courgette crue en lamelles fines, façon tagliatelles. D’un coup, une simple salade d’été sans cuisson prenait des airs de bistrot. On peut refaire ce tour de passe-passe en dix minutes ; reste à maîtriser la technique.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de roquette + 1 courgette jeune (env. 250 g), bien ferme et lavée

+ 1 courgette jeune (env. 250 g), bien ferme et lavée ✅ 80 g de chèvre frais + 4 tranches fines de jambon cru type prosciutto

+ 4 tranches fines de type prosciutto ✅ 30 g de noisettes concassées + 2 c. à soupe d’huile d’olive

+ 2 c. à soupe d’huile d’olive ✅ Vinaigrette douce équilibrée, sel, poivre + 1 économe ou rasoir à légumes

Le geste qui change tout : transformer une courgette crue en rubans de bistrot

Pour une salade de courgettes crues en lamelles, on mise sur une courgette jeune, à peau fine, de préférence bio. On goûte un minuscule morceau ; si la moindre amertume apparaît, on jette, question de sécurité. Sinon, elle est parfaite crue.

Sans l’éplucher, on la passe à l’économe dans la longueur pour créer de vrais rubans de courgette, comme des tagliatelles. On s’arrête avant le cœur plein de pépins, plus spongieux, qui rend de l’eau ; on le garde pour une soupe ou des pancakes salés. Ces lamelles ultra fines accrochent l’assaisonnement, restent croquantes et donnent immédiatement ce look de salade de tagliatelles de courgettes crues façon resto.

La recette express de la salade courgette, roquette, chèvre et jambon cru

On parle d’un vrai plat de salade bistrot pour deux personnes, prêt en dix minutes, zéro cuisson. Pendant que les rubans de courgette attendrissent à peine dans une vinaigrette douce, on dresse une base généreuse de roquette bien froide.

Le jambon cru se pose en plis, jamais à plat, pour donner du volume. Le chèvre frais s’émiette en petites touches, pour des zones crémeuses qui ne tassent pas la verdure. Les noisettes arrivent au dernier moment, pour ce croquant toasté qui signe l’assiette. L’ennemi, ici, c’est l’osmose : si on sale trop tôt, la courgette rend son eau et la magie s’effondre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver la courgette, vérifier l’absence d’amertume, puis tailler de longues lamelles à l’économe en évitant le cœur. Technique : Mélanger doucement les rubans avec un filet de vinaigrette ; laisser poser 5 minutes pendant qu’on prépare la roquette. Cuisson : Aucune ; répartir la roquette dans les assiettes, ajouter les lamelles, puis froisser le jambon cru par-dessus. Finition : Émietter le chèvre, ajouter les noisettes concassées, finir à l’huile d’olive et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min, zéro cuisson 🔍 Le secret de l’expert Les lamelles fines augmentent la surface de contact avec la vinaigrette : chaque bouchée est enrobée. Assaisonnées au dernier moment, elles s’attendrissent juste ce qu’il faut sans rendre d’eau, tandis que le duo roquette–jambon cru et le chèvre crémeux recréent l’équilibre gras, salé et croquant typique des assiettes de bistrot. ✨ Le twist gourmand : Torréfier légèrement les noisettes à sec, ajouter un zeste de citron très fin et, en saison, quelques lamelles de figues ou de pêches pour un contraste sucré-salé chic. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Assaisonner la salade trop tôt : le sel attire l’eau des courgettes et de la roquette, tout se flétrit et l’effet “assiette de resto” disparaît.

Variantes, twists & anti-gaspi avec le reste de courgette

Pour changer, on peut remplacer les noisettes par des amandes ou des noix, ajouter un peu de zeste de citron et servir avec une belle tranche de pain de campagne ; la salade devient repas complet. Version veggie, on retire le jambon cru et on renforce la portion de chèvre.

Le cœur de la courgette, lui, se râpe finement, s’essore bien et se glisse dans une pâte à pancakes salés : la courgette apporte un moelleux étonnant sans dominer le goût, parfait avec une sauce au yaourt citronnée à côté de la salade.