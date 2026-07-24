Lasagnes trop longues à préparer ? Ce gratin de pâtes thon-chèvre cuit en moitié moins de temps sauve vos soirs d'été

Envie d’un gratin qui réconcilie soirée d’été et cuisine rapide ? Ces conchiglioni thon chèvre promettent le confort des lasagnes en version express et maligne.

Odeur de tomate mijotée, fromage qui dore doucement, coquillages de pâte bien dodus… On retrouve tout le confort d’un gratin façon lasagnes, sans le marathon de couches à assembler. La farce fondante au thon et au chèvre se niche dans chaque conchiglioni, prête à éclater en bouche.

En plein été, on n’a pas envie de rester des heures devant le four. Avec ces conchiglioni thon chèvre, on obtient le même plaisir gratiné qu’un grand plat de lasagnes, en moitié moins de temps et avec beaucoup moins de vaisselle. Reste à voir comment organiser cette recette express du soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de conchiglioni (pâtes à farcir)

✅ 280 g de thon au naturel égoutté (environ 2 boîtes)

✅ 200 g de chèvre frais

✅ 400 g de coulis de tomate

✅ 1 oignon et 1 gousse d’ail

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive (environ 20 ml)

✅ 60 g d’emmental ou mozzarella râpée

✅ 1 c. à café d’origan séché, 1 pincée de piment (facultatif)

✅ Sel, poivre

Pourquoi ces conchiglioni thon chèvre font oublier les lasagnes du soir

Avec les lasagnes, on empile les couches, on salit plusieurs récipients et on bloque le four longtemps. Ici, on parle vraiment de pâtes gratinées express : une seule farce, un seul plat, un montage en quelques minutes.

Conchiglioni farcis, sauce tomate parfumée, fromage gratiné… On garde tous les codes d’un gratin de pâtes thon chèvre façon “recette rapide comme des lasagnes”. Et comme tout repose sur du thon en boîte, du coulis et des pâtes, on tient un vrai plat familial économique, prêt à sauver un soir de semaine.

La méthode express pour des conchiglioni farcis en 35 minutes

Le secret de l’organisation, c’est de tout enchaîner : pendant que l’eau chauffe, on prépare oignon, ail et farce ; pendant que les conchiglioni cuisent, on lance la sauce minute à l’origan. Rien ne dépasse 35 minutes, cuisson au four comprise.

On cuit les pâtes deux minutes de moins que le temps indiqué, juste assez souples pour être farcies sans se déchirer. Une fois garnies de thon-chèvre, elles finissent de cuire au four, nappées de coulis et de fromage, à 180 °C pendant 15 à 20 minutes, jusqu’au gratin doré.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Porter une grande casserole d’eau salée à ébullition. Ciseler l’oignon, hacher l’ail, égoutter le thon. Technique : Cuire les conchiglioni 2 minutes de moins que le temps indiqué. Égoutter, huiler légèrement pour qu’ils ne collent, puis mélanger thon et chèvre en farce crémeuse. Cuisson : Faire revenir oignon et ail dans l’huile, ajouter coulis, origan, piment, sel, poivre. Verser un fond de sauce dans le plat, déposer les conchiglioni farcis, napper du reste de sauce et parsemer de fromage. Finition : Enfourner 15 à 20 minutes à 180 °C, jusqu’à ce que la sauce frémisse et le dessus soit doré. Laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Cuire les conchiglioni 2 minutes de moins laisse l’amidon de surface intact : les pâtes accrochent mieux la sauce et finissent leur cuisson au four, sans se déchirer. La farce thon-chèvre, riche en protéines et en gras, reste moelleuse car le fromage fond en enrobant le thon au lieu de sécher. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron finement râpé et quelques câpres hachées dans la farce : le citron réveille le chèvre et les câpres apportent un peps salin très méditerranéen. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les conchiglioni comme des pâtes classiques. Trop cuits, ils se déchirent au garnissage et deviennent pâteux au four, surtout si la sauce est trop maigre autour.

Variantes, accompagnements et restes futés autour des conchiglioni thon chèvre

On peut accentuer la touche méditerranéenne avec quelques olives noires, des câpres supplémentaires ou du basilic frais. Pour une version plus légère, on remplace une partie du chèvre par du fromage blanc égoutté, ou on relève avec un peu de harissa.

En plein été, on sert ce gratin de pâtes thon chèvre avec une salade de tomates, concombre et roquette. Les restes se réchauffent couvert, avec un filet d’eau ou de coulis ; on peut aussi couper les conchiglioni et les ajouter à une poêlée de courgettes.