Barbecue : ne sortez plus les merguez avant d’avoir testé cette assiette de crevettes ultra fraîche

Au barbecue, ces crevettes mangue avocat bousculent les merguez sans alourdir la soirée. Marinade express et cuisson snackée y signent une assiette estivale à la texture inattendue.

Quand la crevette snackée rencontre la mangue et l’avocat : l’assiette d’été qui change des sempiternelles merguez

Sur la grille, la fumée du barbecue sent le soir de vacances, mais ici, pas de gras qui dégouline. On respire le citron, l’ail, le parfum iodé des crevettes snackées pendant que mangue et avocat attendent au frais, prêts à apporter douceur et fraîcheur.

On vise une assiette d’été légère qui remplace les merguez sans frustration. Marinade courte au citron, cuisson snackée à feu vif, salade mangue–avocat pleine de contraste sucré-salé : tout joue sur la texture juteuse et le futur effet waouh au moment du service.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour les crevettes : 600 g de crevettes crues décortiquées, jus de 2 citrons jaunes, zeste fin, 2 gousses d’ail

✅ Pour la marinade : 4 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de sel fin, 1/2 c. à c. de poivre noir

✅ Pour la salade mangue–avocat : 1 mangue mûre, 2 avocats fermes, 1 oignon rouge, 1/2 botte de coriandre fraîche

✅ Assaisonnement et options : 2 c. à s. d’huile d’olive, 2 c. à s. de jus de citron, sel, poivre, paprika fumé, noix de cajou

Marre des merguez ? La nouvelle assiette d’été qui reste gourmande mais légère

Au barbecue, on aime la convivialité, moins la sensation de lourdeur après trois tournées de saucisses. Avec ces crevettes mangue avocat, on garde la braise et le plaisir des brochettes ; pourtant, on change la donne dans l’assiette. L’alliance sucré-salé mangue–avocat apporte un gras végétal fondant qui remplace sans peine les grosses pièces de viande.

Marinade citron–ail : comment parfumer sans “cuire” les crevettes

Pour des crevettes citron ail au barbecue tendres, la règle est simple : marinade courte, parfum intense. D’ailleurs, le jus de citron commence à “cuire” la chair ; au-delà de 20 minutes, les protéines se resserrent et la texture durcit. On s’arrête donc à 15–20 minutes, en équilibre avec l’huile d’olive qui enrobe et protège.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger jus de citron, zeste, ail, huile, sel, poivre ; enrober les crevettes et laisser mariner 15 à 20 minutes au frais. Technique : Pendant ce temps, tailler la mangue en dés, les avocats en cubes, émincer l’oignon rouge et ciseler la coriandre. Cuisson : Chauffer barbecue ou plancha à chaleur franche, 220 °C ; égoutter les crevettes et les snacker 1 à 2 minutes par face, juste rosées. Finition : Réaliser un assaisonnement minute : mélanger mangue, avocat, oignon, coriandre, huile, citron, sel, poivre, puis dresser avec les crevettes brûlantes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert L’acide du citron détend juste la surface, puis la chaleur vive fait le reste : marinade courte, cuisson snackée. En moins de deux minutes par face, la crevette reste brillante, juteuse, pendant que la salade garde croquant et fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de paprika fumé et un zeste de citron vert dans la marinade, puis parsemer de noix de cajou torréfiées concassées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les crevettes trop longtemps dans le citron ou les cuire au-delà de 2 minutes par face : la chair se contracte, perd son jus et devient sèche.

Dressage chaud-froid qui fait oublier les merguez en 2 minutes

Servir une base de salade crevettes mangue avocat bien froide, coiffer de crevettes grillées brûlantes, finir avec coriandre ciselée et un trait de citron vert. Ce contraste chaud-froid, typique des crevettes snackées mangue avocat, fait vraiment rivaliser l’assiette avec toutes les brochettes de l’été.