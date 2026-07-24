Barbecue : ne sortez plus les merguez avant d’avoir testé cette assiette de crevettes ultra fraîche
Au barbecue, ces crevettes mangue avocat bousculent les merguez sans alourdir la soirée. Marinade express et cuisson snackée y signent une assiette estivale à la texture inattendue.
Quand la crevette snackée rencontre la mangue et l’avocat : l’assiette d’été qui change des sempiternelles merguez
Sur la grille, la fumée du barbecue sent le soir de vacances, mais ici, pas de gras qui dégouline. On respire le citron, l’ail, le parfum iodé des crevettes snackées pendant que mangue et avocat attendent au frais, prêts à apporter douceur et fraîcheur.
On vise une assiette d’été légère qui remplace les merguez sans frustration. Marinade courte au citron, cuisson snackée à feu vif, salade mangue–avocat pleine de contraste sucré-salé : tout joue sur la texture juteuse et le futur effet waouh au moment du service.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour les crevettes : 600 g de crevettes crues décortiquées, jus de 2 citrons jaunes, zeste fin, 2 gousses d’ail
- ✅ Pour la marinade : 4 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de sel fin, 1/2 c. à c. de poivre noir
- ✅ Pour la salade mangue–avocat : 1 mangue mûre, 2 avocats fermes, 1 oignon rouge, 1/2 botte de coriandre fraîche
- ✅ Assaisonnement et options : 2 c. à s. d’huile d’olive, 2 c. à s. de jus de citron, sel, poivre, paprika fumé, noix de cajou
Marre des merguez ? La nouvelle assiette d’été qui reste gourmande mais légère
Au barbecue, on aime la convivialité, moins la sensation de lourdeur après trois tournées de saucisses. Avec ces crevettes mangue avocat, on garde la braise et le plaisir des brochettes ; pourtant, on change la donne dans l’assiette. L’alliance sucré-salé mangue–avocat apporte un gras végétal fondant qui remplace sans peine les grosses pièces de viande.
Marinade citron–ail : comment parfumer sans “cuire” les crevettes
Pour des crevettes citron ail au barbecue tendres, la règle est simple : marinade courte, parfum intense. D’ailleurs, le jus de citron commence à “cuire” la chair ; au-delà de 20 minutes, les protéines se resserrent et la texture durcit. On s’arrête donc à 15–20 minutes, en équilibre avec l’huile d’olive qui enrobe et protège.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger jus de citron, zeste, ail, huile, sel, poivre ; enrober les crevettes et laisser mariner 15 à 20 minutes au frais.
- Technique : Pendant ce temps, tailler la mangue en dés, les avocats en cubes, émincer l’oignon rouge et ciseler la coriandre.
- Cuisson : Chauffer barbecue ou plancha à chaleur franche, 220 °C ; égoutter les crevettes et les snacker 1 à 2 minutes par face, juste rosées.
- Finition : Réaliser un assaisonnement minute : mélanger mangue, avocat, oignon, coriandre, huile, citron, sel, poivre, puis dresser avec les crevettes brûlantes.
Dressage chaud-froid qui fait oublier les merguez en 2 minutes
Servir une base de salade crevettes mangue avocat bien froide, coiffer de crevettes grillées brûlantes, finir avec coriandre ciselée et un trait de citron vert. Ce contraste chaud-froid, typique des crevettes snackées mangue avocat, fait vraiment rivaliser l’assiette avec toutes les brochettes de l’été.
Sources
En bref
- 🔥 Recette estivale de crevettes mangue avocat au barbecue, pensée comme alternative légère aux merguez tout en gardant le plaisir des grillades conviviales.
- 🍤 Marinade citron-ail rapide, salade mangue–avocat fraîche et cuisson snackée à feu vif se combinent pour des crevettes au barbecue parfumées et juteuses.
- 🥗 Le carnet de chef détaille le secret d’une texture parfaite, les gestes interdits et quelques twists gourmands qui transforment cette salade de crevettes.
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