Ce gaspacho fuchsia prêt en 10 min avec ce légume cru bluffe tous les invités cet été sans cuisson

En dix minutes au mixeur, ce gaspacho de betterave fraîche, yaourt grec et concombre pose sur la table une entrée d’été glacée au rose fuchsia. Reste à saisir le geste clé qui change sa texture et sa couleur.

Ce gaspacho couleur fuchsia se prépare en 10 minutes : l’entrée à la betterave fraîche qui bluffe sans allumer le four

Dans les bols, une surface lisse, presque satin, d’un rose fuchsia qui capte la lumière. À la première cuillère, la fraîcheur frappe, puis vient la douceur légèrement sucrée de la betterave, relevée par un parfum citronné. Rien de lourd, rien de cuit ; simplement une soupe froide qui donne envie de s’attarder à table.

Ce gaspacho de betterave fraîche mise sur le mixeur plutôt que sur le four, pour une entrée d’été prête en 10 minutes chrono. Crue, la betterave garde un goût net et une couleur éclatante, adoucie par le yaourt grec et le concombre.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de betteraves rouges fraîches, crues et épluchées (2 à 3 pièces) + 1 concombre (≈ 250 g) + 1 gousse d’ail

✅ 200 g de yaourt grec nature + 150 à 200 ml d’eau très froide (ou eau glacée)

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive, jus de 1 citron jaune, 1 c. à soupe de vinaigre de cidre, 1 c. à café de sel, poivre noir, 1 c. à café de miel (facultatif)

✅ 60 g de feta, 30 g de noisettes, dés de concombre réservés, herbes fraîches ciselées (menthe, aneth ou ciboulette), filet d’huile d’olive pour le dressage

Le gaspacho de betterave fraîche qui fait oublier la tomate (en 10 minutes chrono)

Dans cette version, la tomate reste au repos ; la star, c’est la betterave fraîche. Coupée crue, elle donne un gaspacho betterave sans cuisson au rose beaucoup plus vif qu’avec une betterave cuite sous vide. Le concombre apporte l’eau et la légèreté, pendant que l’ail suggère juste ce qu’il faut de caractère.

Pour arrondir le tout, on joue la carte yaourt grec et huile d’olive. L’acidité citron + vinaigre réveille les saveurs et fixe cette couleur fuchsia qui fait oublier la tomate.

Recette express : le gaspacho de betterave fraîche en 4 étapes

Bonne nouvelle : la technique tient en quatre gestes, et un simple blender suffit. L’idée est de mixer longuement pour casser les fibres crues, ajouter le liquide petit à petit, puis laisser le froid transformer cette soupe froide betterave concombre en texture velours.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les betteraves, les couper en petits dés, peler le concombre, réserver un tiers en cubes. Technique : Placer betteraves, concombre restant, ail, yaourt grec, huile, citron, vinaigre, sel et poivre dans le blender. Cuisson : Ajouter progressivement l’eau très froide, mixer 2 à 3 minutes jusqu’à obtenir une texture lisse et nappante. Finition : Verser dans un saladier, filmer au contact, réfrigérer au moins 1 h, puis dresser avec toppings croquants.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Les pigments de betterave se révèlent en milieu acide : citron et vinaigre fixent le fuchsia. Le yaourt grec enrobe le goût terreux, le mixage long et le froid créent un velouté très lisse servi très froid. ✨ Le twist gourmand : Finition signature : feta émiettée, noisettes torréfiées, menthe fraîche et zeste de citron jaune juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais servir ce gaspacho tiède ni sous-assaisonné : la couleur se ternit, le goût de terre domine, la magie s’effondre.

Toppings, accompagnements & variantes qui changent tout

On sert ce gaspacho de betterave fraîche glacé, en bols ou en verrines. Pain grillé, focaccia, chips de sarrasin et version vegan au yaourt végétal complètent la panoplie.