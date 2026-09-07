Affaire Patrick Bruel : ces propos de Mimie Mathy sur les plaignantes que Flavie Flament juge comme une trahison

En quelques jours, le soutien de Mimie Mathy à Patrick Bruel sur RTL a déclenché la riposte sidérée de Flavie Flament sur France 5. Au-delà du clash, cette affaire de violences sexuelles et de #MeToo français expose un malaise profond autour de la parole des plaignantes.

Les mots sont lourds et laissent peu de place à l’ambiguïté. Invitée de France 5, l’animatrice Flavie Flament s’est dite absolument estomaquée, voire sidérée, par le soutien public de la comédienne Mimie Mathy à Patrick Bruel, mis en cause pour violences sexuelles. Deux figures populaires, deux regards opposés sur une affaire qui agite le paysage médiatique.

Au cœur de ce clash, les propos tenus le 2 septembre sur RTL Matin par Mimie Mathy, alors que le chanteur est visé par plus d’une trentaine de plaintes pour violences sexuelles. Que s’est‑il réellement dit pour provoquer une telle réaction de l’animatrice ?

Les propos de Mimie Mathy sur RTL qui relancent l’affaire Patrick Bruel

Le 2 septembre, au micro de Marc‑Olivier Fogiel dans RTL Matin, Mimie Mathy a d’abord regretté l’annulation de la tournée de Patrick Bruel. « Je suis très triste qu’il se sente obligé d’annuler parce que la justice, pour l’instant, n’a pas tranché. C’est à la justice de trancher. Patrick, c’est un séducteur. Il a été séducteur. Il a été plus harcelé que harceleur, à mon avis. Mais ça, c’est la justice qui en décidera », a indiqué la comédienne sur RTL.

Elle a aussi jugé « dommage de priver le public de Patrick », parlant d’un « chanteur dont, pour l’instant, la culpabilité, qui est sûrement moindre, n’a pas été prouvée ». Pour Mimie Mathy, il appartient à la justice de trancher, rappelant la présomption d’innocence dont bénéficie le chanteur. Celui‑ci nie l’ensemble des faits reprochés et avait déjà assuré n’avoir « jamais forcé une femme », ni « drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit ».

Flavie Flament se dit « estomaquée » et parle de « trahison » envers les femmes

Face à ces déclarations, Flavie Flament, qui accuse Patrick Bruel de l’avoir droguée puis violée en 1991, lorsqu’elle avait 16 ans et lui 30, a réagi le 5 septembre sur le plateau de C à vous la suite sur France 5, citée par Franceinfo. Elle affirme s’être sentie « absolument estomaquée de voir à quel point on peut trahir les femmes en tenant des propos comme ça ».

Pour l’animatrice, ce soutien public à Patrick Bruel illustre une fracture entre générations de femmes, certaines restant, selon elle, attachées à un monde d’autrefois et promptes à juger celles qui témoignent. Elle décrit aussi son trouble face à la certitude de certains soutiens du chanteur, mais assure garder de la distance : « Je regarde ça un peu fascinée, mais ça ne m’atteint pas, ça ne me touche pas, ça ne me met même pas en colère. Je suis juste peut-être un petit peu triste de voir ça », a encore confié Flavie Flament.

L’annulation de « Alors regarde 35 », un tournant que Flavie Flament relie au #MeToo français

La polémique intervient alors que Patrick Bruel a choisi d’annuler sa tournée anniversaire Alors regarde 35. D’abord décidé à la maintenir, l’interprète de Casser la voix et Place des grands hommes a finalement expliqué faire « le choix de l’apaisement », les « conditions (n’étant) tout simplement plus réunies pour que ces concerts restent ce qu’ils auraient dû être : des moments de musique et de partage ». Sur France 5, Flavie Flament a parlé d’un « soulagement ».

Pour elle, cette décision dépasse le seul cas Bruel : « Je pense que c’est aussi une décision sage. On est en train de vivre un tournant, un grand changement dans notre société, parce que des femmes parlent, elles sont enfin entendues et la société civile s’indigne. On est peut-être en train de vivre réellement le #MeToo français », a-t-elle expliqué. Patrick Bruel a été mis en examen pour « viol », « tentative de viol », « agressions sexuelles » et « harcèlement sexuel » dans quatre affaires et reste témoin assisté dans quatre autres. Le chanteur nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d’innocence.