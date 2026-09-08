Ma voisine garde l’eau de cuisson de ses pâtes (et pas pour ses plantes) : ce qu’elle en fait peut vraiment vous servir

Chaque soir, ma voisine glisse une bassine sous la passoire et conserve l’eau de cuisson des pâtes au lieu de la jeter. Dans sa petite cuisine, ce réflexe discret est devenu son arme secrète contre la vaisselle grasse.

Dans certains immeubles, une scène se répète soir après soir : pendant que la casserole de pâtes est égouttée, une bassine apparaît discrètement sous la passoire. L’eau laiteuse s’y déverse, encore brûlante. Puis la bassine reste là, posée dans l’évier. Cette voisine garde toujours l’eau de ses pâtes après le repas, et ce n’est pas pour ses plantes.

Dans beaucoup de cuisines, cette eau finit pourtant au tuyau, chassée d’un geste machinal. Elle est vue comme un déchet. Pour cette voisine, au contraire, elle constitue une ressource précieuse, presque un petit trésor du quotidien. Les anciennes générations l’appelaient même « or liquide ». Alors, à quoi sert vraiment cette eau de cuisson gardée dans une bassine ?

Le drôle de rituel de ma voisine avec l’eau de ses pâtes

Son rituel est toujours le même : avant d’ouvrir la passoire, une bassine est glissée sous l’écoulement. Toute l’eau de cuisson des pâtes, trouble et fumante, est récupérée. Jamais un litre n’est gaspillé. Une fois les assiettes servies, l’eau chaude est versée directement sur la vaisselle grasse qui attend dans l’évier : poêles, casseroles, plats à four noircis par le fromage fondu. Cette eau n’a pas vocation à arroser les géraniums, mais à attaquer la graisse incrustée… sans sortir la bouteille de produit dégraissant.

Comment elle s’en sert pour dégraisser toute sa vaisselle grasse

Cette astuce d’utiliser l’eau de cuisson des pâtes pour nettoyer la vaisselle repose sur un mode d’emploi très simple. Juste après la cuisson, environ un litre d’eau encore très chaude est versé sur le plat ou dans l’évier bouchonné. Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude est ajoutée, avec quelques gouttes de citron pour celles et ceux qui aiment l’odeur fraîche. La vaisselle la plus encrassée est alors laissée à tremper une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, l’amidon présent dans l’eau et le bicarbonate ramollissent les graisses cuites. Au moment de revenir, un simple passage d’éponge suffit : les résidus se décollent presque seuls, même sur les plats à gratin réputés pénibles à laver.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Produit vaisselle économisé 1 dose par vaisselle 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En cuisant, les pâtes libèrent de l’amidon, qui agit comme un tensioactif naturel : il entoure les particules de graisse et aide à les décoller des parois. La chaleur de l’eau ramollit les graisses cuites, tandis que le bicarbonate, légèrement alcalin, accélère leur dissolution. Le tout offre un bain de trempage très dégraissant, sans recourir à des produits chimiques agressifs. 💡 Le petit plus : Avec la même bassine, il est possible de dégraisser un plat très sale, de pré-nettoyer l’évier, puis de garder une louche d’eau pour lier la sauce des pâtes et la rendre plus onctueuse. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser l’eau de cuisson refroidir et stagner des heures dans la bassine : elle perd sa chaleur, donc son pouvoir dégraissant, et finit par dégager de mauvaises odeurs.

Dans l’eau de cuisson des pâtes, il y a bien plus qu’un simple déchet

Si cette technique fonctionne si bien, c’est grâce à la composition de cette eau. En chauffant, les pâtes libèrent de l’amidon, qui se comporte comme une micro-éponge en entourant les graisses. La chaleur vient, elle, ramollir les résidus collés au fond des poêles ou des plaques de four. Avec le bicarbonate et le citron, ce mélange devient un vrai dégraissant naturel. Une fois la vaisselle propre, cette eau peut encore servir : une louche rend une sauce tomate plus onctueuse, un reste tiédi aide à pré-nettoyer l’évier. Refroidie et peu salée, elle peut même, occasionnellement, arroser quelques plantes en pot. Un simple réflexe suffit ainsi à éviter le gaspillage tout en allégeant la corvée de vaisselle.