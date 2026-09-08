Immobilier : ce test discret sur vos interrupteurs peut plomber votre DPE et le prix de vente de votre logement

Une flamme qui vacille devant un interrupteur mural ne parle pas d’électricité, mais d’un courant d’air discret. Avant un diagnostic avant-vente, ce petit test peut changer la note DPE… et la discussion sur le prix.

A première vue, voir un diagnostiqueur approcher un briquet ou une bougie de la plaque d’un interrupteur peut surprendre. Cette flamme fine ne cherche pas un court-circuit, mais traque un ennemi invisible : le courant d’air qui traverse les murs par les prises électriques et les interrupteurs muraux.

Ce geste, refait chez soi, en dit long sur l’étanchéité du logement, donc sur sa note au DPE et sur le diagnostic avant-vente. Quand la flamme se met à danser, c’est parfois le prix de vente qui commence, lui aussi, à bouger.

Pourquoi les diagnostiqueurs approchent parfois une flamme des prises et interrupteurs avant une vente

Approchée d’un interrupteur mural sur un mur extérieur, la flamme d’une bougie ne ment pas. C’est un geste que de nombreux diagnostiqueurs utilisent. Si elle penche, tremble ou semble aspirée vers la plaque, elle révèle un courant d’air qui remonte par la gaine électrique ou une petite brèche dans la cloison. L’air froid venu de dehors longe les gaines non obturées, atteint le boîtier d’encastrement et s’échappe par la prise électrique.

Dans les logements construits avant 1980, où l’isolation et l’étanchéité étaient peu encadrées, ces fuites sont fréquentes. Elles peuvent représenter jusqu’à 20 % des déperditions thermiques du bâtiment. Sur un rapport, cela se traduit par un DPE moins flatteur et des factures de chauffage plus lourdes. Les maisons récentes, soumises à la RT2012, sont mieux protégées grâce aux gaines obturées et aux boîtiers d’encastrement étanches, ou boîtes BBC, contrôlés lors des tests de perméabilité à l’air.

Comment réaliser le test de la flamme chez vous, sans prendre de risque

Le bon réflexe commence au tableau électrique. Avant de sortir briquet ou bougie, il faut couper l’alimentation au disjoncteur, pas seulement à l’interrupteur. Une fois le courant coupé, la plaque de l’interrupteur ou de la prise se retire avec un tournevis. Dans une pièce calme, flamme fine ou morceau de papier très léger sont ensuite approchés à quelques centimètres du boîtier encastré.

Si la flamme reste droite, le flux d’air est limité à cet endroit. Si elle se met à vibrer, à se coucher vers l’axe de la prise ou à revenir au même point, l’infiltration est bien réelle. Ce test ne remplace pas un diagnostic professionnel, mais il donne une alerte claire sur l’état des murs extérieurs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie sur le chauffage Jusqu’à 20 % de déperditions évitées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une flamme est extrêmement sensible aux micro-courants d’air. Le moindre filet d’air froid qui longe une gaine électrique non obturée dévie instantanément la flamme ou fait frissonner un papier léger. Ce comportement rend visibles des infiltrations impossibles à repérer à l’œil nu. 💡 Le petit plus : Réaliser le test le soir, après quelques heures de chauffage, met en évidence les prises les plus froides à traiter en priorité avant une mise en vente. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Approcher une flamme d’une prise ou d’un interrupteur sous tension, puis combler le boîtier avec de la mousse polyuréthane inflammable : on crée un risque d’incendie et une installation presque impossible à remettre aux normes.

De la petite flamme au gros rapport : comment ces fuites apparaissent dans un diagnostic avant-vente

Lors d’une vente, le test à la flamme reste un simple indicateur, mais il fait écho à deux documents clés : le DPE et le diagnostic électrique obligatoire. Ce dernier n’est valable que s’il est réalisé par un professionnel certifié, assuré, qui vérifie la qualité de l’installation, les risques pour les occupants et l’adéquation entre câbles, disjoncteurs et appareils.

Dans une maison des années 1970 près de Lyon, trois prises sur un mur nord laissaient passer un filet d’air, invisible à la main mais évident dès qu’une flamme s’en approchait. L’acheteur a négocié la pose de joints d’étanchéité en mousse derrière les plaques et de boîtiers d’encastrement étanches, pour quelques dizaines d’euros au total, soit environ 5 à 10 € pour traiter plusieurs prises. Résultat : moins de déperditions, une meilleure performance énergétique officielle et un rapport de diagnostic plus rassurant pour tout le monde.