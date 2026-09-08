Kiwi qui ne fleurit pas : âge du plant, emplacement, taille… cette erreur peut vous coûter 10 ans

Votre kiwi grimpe mais reste désespérément sans fleurs ? De l’âge du plant à la taille en passant par la lumière, plusieurs causes peuvent retarder sa floraison.

Le décor est planté : une pergola généreusement feuillue, des lianes de kiwi qui s’enroulent avec fougue… mais au printemps, pas la moindre petite fleur crème. Beaucoup de jardiniers ont déjà observé ce contraste frustrant entre une végétation luxuriante et une absence totale de boutons.

Dans le cas de la floraison du kiwi, l’attente peut être longue, parfois trop longue quand l’âge du plant, la lumière, la chaleur ou la taille du kiwi ne jouent pas dans le bon sens. Bonne nouvelle : en passant ces points au crible, il devient possible de comprendre ce qui bloque… et de remettre son kiwi sur la voie des premières fleurs.

Âge du plant et emplacement : les deux premiers suspects

La raison la plus fréquente reste un plant simplement trop jeune. Un kiwi greffé fleurit en général au bout de 3 à 5 ans, un plant issu de bouture plutôt entre 4 et 6 ans, et un kiwi né de semis peut attendre 7 à 10 ans, parfois davantage. Les premières fleurs apparaissent souvent quand la plante a 4 ou 5 ans bien installés. Si votre sujet a moins de cinq ans, l’absence de floraison reste donc tout à fait normale.

L’emplacement joue ensuite un rôle clé. Le kiwi aime les climats doux, avec un été long et chaud, et a besoin de 6 à 8 heures de soleil direct par jour pour bien fleurir. Dans un coin de jardin frais, battu par les vents ou à l’ombre d’un bâtiment, la croissance a été ralentie et la floraison s’est souvent trouvée retardée de plusieurs années. Une exposition plein sud, contre un mur qui emmagasine et restitue la chaleur, change souvent la donne.

Taille, engrais, gel : ces gestes qui peuvent tout bloquer

Nous avons tous déjà voulu « nettoyer » une liane un peu envahissante. Chez le kiwi, ce réflexe a parfois coûté toutes les futures fleurs. La plante se structure autour d’un tronc, de grosses branches horizontales (les charpentières) et de nombreux rameaux plus fins, nés l’année précédente. Ce sont ces rameaux de un an qui portent, au printemps, les pousses florifères. En les supprimant entièrement l’hiver, en raccourcissant systématiquement toutes les longues pousses ou en taillant tard, après le débourrement, on enlève sans le savoir le bois fertile.

Côté engrais, un excès d’azote a favorisé un feuillage spectaculaire mais peu de boutons floraux. Mieux vaut un apport modéré de compost bien mûr ou d’un engrais équilibré, sans excès. Enfin, les bourgeons de kiwi se sont montrés très sensibles aux gelées printanières : une nuit à peine en dessous de 0 °C a parfois brûlé toutes les jeunes pousses. Dans les régions à gelées tardives, un emplacement abrité et un voile de protection annoncé en cas de froid ont souvent sauvé la floraison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison retrouvée En 1 à 3 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette routine se concentre sur les leviers qui déclenchent vraiment la floraison : un plant assez âgé, une taille douce qui conserve les rameaux de un an, beaucoup de lumière et une fertilisation sans excès d’azote, le tout protégé des gelées tardives. 💡 Le petit plus : repérer en hiver les rameaux bruns de un an et les marquer avec un lien souple pour éviter de les couper au moment de la taille. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre sévèrement toute la liane chaque hiver en ajoutant un engrais gazon très azoté au pied d’un kiwi déjà à l’ombre.

Les bons gestes pour enfin voir des fleurs

Pour relancer une floraison capricieuse, l’idée est de raisonner saison par saison. Au printemps, surveiller la météo et protéger les jeunes pousses en cas de gel annoncé. En été, arroser régulièrement les jeunes sujets lors des périodes sèches et palisser les nouvelles tiges pour former de belles charpentières horizontales. Après la chute des feuilles ou la récolte, pratiquer une taille mesurée en conservant les rameaux de un an, seulement raccourcis de moitié.

Dans la majorité des cas, un kiwi en bonne santé qui fait beaucoup de feuillage a fini par fleurir dès que ces conditions ont été réunies. Si, après 7 ou 8 ans, dans un emplacement bien ensoleillé et abrité, sans taille excessive ni excès d’engrais, aucune fleur n’est apparue, il s’est souvent agi d’un plant issu de semis peu florifère ou d’un emplacement vraiment trop froid : changer de variété ou de place a alors redonné toutes ses chances à la future pergola de kiwis.