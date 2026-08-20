Kiwi : ce plant autofertile donne des kilos de fruits sans pied mâle, à condition d’éviter cette erreur au jardin

En 2026, les jardiniers à court de place voient arriver un kiwi autofertile capable de fructifier seul sur pergola, treillage ou balcon. Ce Solissimo promet une récolte généreuse, à condition de respecter quelques règles décisives.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Renact’ SOLISSIMO® 🌸 Nom courant Kiwi autofertile ‘Solissimo’ 📏 Dimensions 4 à 6 m x 3 à 5 m (en palissage) ☀️ Exposition Soleil non brûlant ou mi-ombre, abrité des vents froids ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles vertes décoratives

Sur le papier, le kiwi avait tout pour plaire : un fruit ultra vitaminé, un feuillage graphique, un petit air de pergola de vacances. Mais au jardin, il a longtemps joué les divas en exigeant deux acteurs principaux, un pied mâle et un pied femelle, pour daigner fructifier. Dans un petit jardin de lotissement ou sur un balcon, ce duo imposant a découragé plus d’un amoureux de fruits maison.

Les choses ont pourtant basculé. Des variétés de kiwi autofertile, capables de se polliniser toutes seules, ont fait leur entrée en force dans les pépinières. La star s’appelle Solissimo et promet des kilos de kiwis avec un seul pied, même contre un simple treillage de balcon. Comment fonctionne cette petite révolution verte et comment l’adopter chez soi sans faux pas ?

Pourquoi les kiwis demandaient deux pieds… et comment Solissimo a tout changé

Le kiwi, ou Actinidia deliciosa, fait partie des plantes dites dioïques : les fleurs mâles poussent sur un individu, les fleurs femelles sur un autre. Pendant des décennies, on a donc marié la femelle ‘Hayward’ au mâle ‘Tomuri’ pour espérer une récolte. Dans un grand verger, ce système a très bien fonctionné ; dans une cour urbaine de 50 m², beaucoup moins.

Les variétés autofertiles ont changé la donne. Leurs fleurs portent à la fois pollen et pistil sur le même pied, comme une vigne qui se suffirait à elle-même. Plus besoin de calculer le ratio mâle/femelles ni de surveiller un éventuel décalage de floraison. Un seul plant de ‘Solissimo’ bien placé sur une pergola ou un grillage peut désormais couvrir les besoins d’une famille en fruits d’automne.

Planter son kiwi autofertile : les bons réflexes et les pièges à éviter

La réussite commence par l’emplacement. Le kiwi autofertile aime une lumière douce, un soleil du matin ou de fin d’après-midi, à l’abri des vents froids qui ont grillé tant de jeunes pousses au printemps. Nous avons tous déjà eu ce pincement en voyant une belle floraison brûlée par une gelée tardive ; ici, un simple mur protecteur ou une haie voisine fait souvent la différence.

Le sol doit rester frais, profond et riche en humus. En terrain calcaire, on a préparé un trou généreux avec terreau, compost et un peu de terre de bruyère. Entre octobre et mars, hors gel, on installe le plant et, surtout, un support solide dès le premier jour. Pour mettre toutes les chances de son côté, quelques gestes deviennent vite des automatismes :

arroser régulièrement les deux premières années ;

pailler épais pour garder la fraîcheur ;

palisser chaque rameau au fur et à mesure ;

éviter les engrais trop azotés qui gonflent le feuillage au détriment des fruits.

De la première fleur aux fruits d’automne : installer la production dans le temps

Un kiwi autofertile ne s’est pas transformé en usine à fruits du jour au lendemain. Il a généralement commencé à produire au bout de deux ou trois ans, puis s’est vraiment lâché vers la quatrième ou cinquième année. Bien mené, un seul pied peut donner de 10 à 30 kg de kiwis par saison, cueillis à l’automne avant les gelées, puis laissés à mûrir au chaud près de quelques pommes.

La vraie clé, sur la durée, reste la taille. Un Solissimo laissé en roue libre devient vite une jungle de lianes où l’énergie se perd dans le bois. Une taille d’hiver pour aérer la charpente, complétée par une taille en vert l’été pour raccourcir les tiges trop fougueuses, suffit à garder la plante lisible, décorative et généreuse. Et transforme un simple mur en petit verger vertical, même en cœur de ville.