Taupinières par dizaines en septembre : la pluie n'y est pour rien et cette erreur abîme vraiment votre jardin

En septembre, des taupinières surgissent par dizaines sur les pelouses françaises, bien plus qu’après les simples averses. Que révèle vraiment cette agitation souterraine, et comment réagir sans transformer son jardin en champ de bataille ?

Tout l’été, la pelouse est restée lisse, presque digne d’un green. Puis, une nuit de septembre, des dizaines de petits volcans de terre ont surgi, transformant le jardin en champ de bataille. Réflexe immédiat : accuser les averses de rentrée, censées chasser les taupes vers la surface.

En réalité, la pluie ne joue qu’un rôle secondaire dans ce remue-ménage souterrain. Ce qui se passe sous la pelouse ressemble plutôt à un grand déménagement, dicté par la faim et par l’arrivée de l’automne. Comprendre ce ballet de la taupe d’Europe change complètement la façon de réagir au jardin.

Pourquoi les taupinières explosent en septembre

Chaque début d’automne, on a observé le même pic d’activité, qu’il ait plu ou non. Après un été sec, le sol redevient plus meuble et respirant ; creuser demande soudain beaucoup moins d’énergie à la taupe. Elle en profite pour densifier son réseau de galeries, qui peut s’étendre sur des dizaines de mètres.

En septembre, vers de terre et larves remontent naturellement vers les couches supérieures, plus douces et légèrement humides. La taupe d’Europe, insectivore, doit avaler chaque jour jusqu’à plus de la moitié de son poids en proies : elle suit donc ce véritable buffet. Une seule taupe suffit alors à parsemer une pelouse de dizaines de taupinières.

La pluie accusée à tort… et les vraies erreurs à éviter

Nous avons tous déjà pesté contre un orage en voyant les monticules se multiplier. Pourtant, même lors d’un mois de septembre sec, les taupinières continuent d’apparaître en nombre. La pluie assouplit bien la terre et facilite le creusement, mais le moteur principal reste la chasse aux vers et la préparation de réserves avant l’hiver.

En profondeur, les pluies accumulées ont parfois gorgé le sol d’eau ; l’air se fait rare et la taupe remonte vers des couches plus respirables, d’où ces rejets de terre en surface. Contrairement aux idées reçues, elle ne mange ni racines ni bulbes. Le magazine Mon Jardin Ma Maison rappelle même : « La taupe est un animal très mignon, très utile même ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Délai pelouse nette 2 à 3 semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Râteau, tassement léger, plantes ou vibrations et un grillage ciblé rendent la zone gênante ; la taupe préfère alors s’installer plus loin. 💡 Le petit plus : Garder un coin de pelouse plus sauvage où l’on tolère les taupinières attire souvent les taupes loin des massifs soignés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Multiplier pièges tue-taupes, poisons ou inondations : dangereux pour le sol, les enfants, les animaux… et inefficace durablement.

Garder un jardin net en septembre sans déclarer la guerre aux taupes

Bonne nouvelle : ces monticules ne signifient pas que le jardin est perdu, au contraire. Ils révèlent un sol vivant, riche en vers de terre. On peut les aplanir au râteau, réutiliser cette terre fine pour les semis ou les bacs, puis passer de temps en temps un rouleau à gazon pour compliquer le travail de creusement.

Pour les zones vraiment sensibles, comme un potager fraîchement semé ou un petit carré de pelouse impeccable, quelques solutions douces permettent d’orienter les taupes ailleurs plutôt que de les éliminer :

Planter en bordure euphorbe épurge, fritillaire impériale, sureau.

Utiliser bouteilles sur bâtons ou bornes à ultrasons sur la galerie principale.

Protéger potager et massifs avec un grillage enterré à 30 cm.

Éviter pièges tue-taupes, inondations et produits chimiques agressifs.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Taupinières au printemps : ces 7 astuces méconnues pour retrouver un jardin net sans tuer les taupes»