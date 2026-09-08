Tomates au potager : cette habitude de fin septembre ruine votre sol en silence et vos récoltes de l’an prochain

Partout en France, on s’active à arracher ses tomates fin septembre, persuadé de « nettoyer » le potager. Et si ce réflexe ruinait en silence la fertilité du sol ?

Fin septembre, les potagers se vident d’un coup. Les tuteurs tombent, les pieds de tomates s’amoncellent sur le tas de “déchets verts” et la terre se retrouve nue, bien lisse. Visuellement, tout semble propre et rangé. Mais sous la surface, ce grand ménage vient de priver votre parcelle d’une richesse invisible.

En voulant bien faire, le réflexe d’arracher ses tomates fin septembre enlève en réalité un trésor accumulé tout l’été : les racines. Elles avaient patiemment construit un véritable squelette sous-terrain, capable de nourrir un sol vivant pendant des mois. Changer ce simple geste peut transformer la fin de saison… et vos récoltes de l’année suivante.

Ce que vous détruisez en tirant d’un coup sur le pied de tomate

Un pied de tomate, Solanum lycopersicum, ne se résume pas à une tige et quelques feuilles fatiguées. Sous vos pieds, un enchevêtrement de racines de tomate et de radicelles aère la terre, crée des mini-galeries où l’eau s’infiltre mieux et offre un abri à bactéries, champignons utiles et vers de terre.

En arrachant tout, tuteur dans une main, pied dans l’autre, on a souvent “cassé” cette architecture d’un seul geste. Le sol se compacte, l’air circule moins, la pluie ruisselle au lieu de pénétrer. Et surtout, toute cette matière organique qui aurait pu se décomposer sur place, en humus riche en azote, part à la benne.

Nous avons tous déjà tout arraché : la bonne méthode à adopter à la place

Nous avons tous déjà tiré sur un pied en pensant bien faire. Le bon geste, lui, est d’une simplicité déconcertante : couper la tige à quelques centimètres du sol, avec un sécateur propre, sans tirer. Les racines restent en terre, la partie aérienne est récupérée pour être triée entre feuillage sain à composter et tiges tachées de mildiou ou d’alternariose à évacuer.

Autre option futée, surtout fin août-début septembre : laisser les plants encore feuillus quelques semaines. Leur ombre crée un microclimat plus frais et plus humide au pied, parfait pour installer des semis fragiles qui craignent le soleil brûlant, comme la mâche.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Travail du sol Allégé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les racines laissées en place se décomposent lentement, enrichissent le sol en azote et en matière organique et laissent des galeries naturelles. Le sol devient plus meuble, mieux drainé, et la microfaune travaille pour vous, sans coup de bêche. 💡 Le petit plus : profiter de l’ombre des derniers feuillages pour semer de la mâche : elle lèvera mieux et offrira des salades fraîches en plein hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher les pieds en tirant quand le sol est humide, puis laisser au sol des tiges couvertes de mildiou ou d’alternariose.

Faire travailler le sol tout l’hiver grâce aux tomates… et à la mâche

Une fois les tiges coupées, les racines poursuivent leur lente transformation en humus. Un paillage de feuilles mortes ou de tontes sèches protège cette vie souterraine, limite le lessivage par la pluie et évite que la parcelle ne reste nue, donc appauvrie.

Pour aller plus loin, semer de la mâche, Valerianella locusta, au pied des tomates encore debout crée un duo gagnant : les plants offrent l’ombre et l’humidité, la salade s’installe sans stress thermique. Quand les tomates jaunissent, elles sont retirées, la mâche prend le relais et nourrit encore le jardinier jusqu’en janvier.