Rosiers : ce geste de septembre que les anciens faisaient toujours empêche un détail invisible de tuer la floraison

En septembre, les anciens s'accroupissaient au pied des rosiers, quand les massifs semblaient s'essouffler malgré un feuillage parfait. Au ras du sol, un simple regard sur le collet enterré du rosier faisait toute la différence pour l'année suivante.

Dans les vieux jardins de campagne, on voyait les anciens s’accroupir en septembre au pied des rosiers, gratter la terre, puis se relever rassurés. Aujourd’hui, beaucoup s’étonnent de voir leurs rosiers, plantés depuis peu, donner chaque année moins de fleurs alors que le feuillage reste impeccable.

Le secret de ces jardiniers d’autrefois se jouait dans les tout premiers centimètres de sol, là où la tige disparaît. À la fin de l’été, ils dégageaient systématiquement cette zone pour vérifier que rien n’étouffait la base du rosier et sa floraison de l’année suivante.

Ce que les anciens regardaient vraiment au pied des rosiers

Juste sous la surface se trouve le collet, jonction entre racines et tige, surmonté du léger renflement du point de greffe chez la plupart des rosiers. C’est là que la variété choisie est soudée au porte-greffe, plus robuste. Si cette zone respire, le rosier bâtit des tiges solides et de nombreux boutons.

Quand un massif bien vert se montre avare en fleurs, on pense vite manque d’engrais ou maladie cachée. Or, comme le rappelle Trucmania, « Un rosier qui fleurit peu n’est pas forcément malade ou fatigué ». Souvent, le collet a été enterré : humidité stagnante, risques de pourriture et rejets du porte-greffe.

Collet enterré : les signes qui montrent que le rosier étouffe

Nous avons tous déjà vu ces pousses fines, très épineuses, partir de la base, avec parfois un feuillage plus petit et plus clair. La tige principale semble plonger droit dans la terre, sans renflement visible. C’est le signe typique du fameux collet enterré du rosier et d’un porte-greffe qui commence à s’affranchir.

Le diagnostic se fait en quelques secondes. Par temps sec, il suffit de repousser doucement terre et paillage sur 4 à 5 cm autour du pied avec les doigts. Un rosier bien installé montre un collet ferme et un point de greffe net, placés 2 à 3 cm au-dessus du niveau du sol ; s’ils restent enfouis, la floraison s’essouffle.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire ≈ 5 min/pied 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant sécher collet et point de greffe à l’air libre, la sève circule mieux, le bois ne pourrit plus et le rosier refait des boutons. 💡 Le petit plus : Repousser aussi le paillage de quelques centimètres pour que la base reste toujours bien à l’air. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Recouvrir complètement le collet de terre ou de paillage humide après l’avoir dégagé une première fois.

Le geste de septembre qui change la floraison de l’année suivante

Pour corriger, on intervient toujours par temps sec, sans outil agressif. On dégage la terre en tournant autour du pied, jusqu’à faire apparaître collet et point de greffe sans mettre les racines à nu. Au passage, on arrache à leur base tous les rejets qui partent sous la greffe, même s’ils semblent très vigoureux.

En septembre, ce geste ne prend que quelques minutes par pied et prépare toute la saison suivante. Ensuite, on peut butter légèrement pour l’hiver, mais à condition de retirer cette protection au printemps, et de ne jamais coller paillage ou terre humide contre le collet : comme le rappelle Pause-Maison, « ce qui reste invisible sous la terre conditionne largement ce qui s’épanouit au-dessus ».

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Planter vos rosiers en ce debut dautomne change tout cette courte periode evite les erreurs qui ruinent la floraison»