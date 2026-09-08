Je la fais chaque dimanche : cette tarte aux légumes et son secret anti-pâte détrempée fait oublier la quiche lorraine
Chaque dimanche, cette tarte de légumes à la cancoillotte et au jambon s'invite à table et fait oublier la quiche lorraine. Entre parfum de traiteur et pâte croustillante, un détail de préparation change tout.
Quand cette tarte sort du four, le parfum chaud de la cancoillotte se mêle aux oignons dorés et aux courgettes fondantes. La pâte feuilletée se bombe, le dessus est doré, piqué de tomates et d’éclats de jambon.
Depuis qu’on la sert le dimanche, plus personne ne réclame la quiche lorraine. Cette tarte de légumes à la cancoillotte et au jambon a tout du plat de traiteur : garniture très crémeuse, goût de fromage discret et fond bien croustillant, sans lourdeur ni pâte détrempée.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre
- ✅ 4 tranches de jambon blanc
- ✅ 2 courgettes moyennes
- ✅ 2 tomates
- ✅ 2 oignons
- ✅ 2 gousses d’ail
- ✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive
- ✅ 250 g de cancoillotte (nature ou à l’ail)
- ✅ 5 cl de lait
- ✅ 4 œufs
- ✅ Sel fin, poivre du moulin
Pourquoi cette tarte à la cancoillotte a détrôné ma quiche lorraine
La différence avec une quiche vient de l’appareil œufs–fromage. Ici, la cancoillotte remplace la crème ; sa texture fluide nappe les légumes sans les écraser et laisse le jambon blanc bien moelleux. On obtient une tarte généreuse mais moins lourde en bouche.
Autre avantage décisif : la maîtrise de l’eau des courgettes et des tomates. Poêlées puis laissées tiédir avant de garnir le moule, elles rendent leur humidité dans la poêle et non sur la pâte feuilletée ; le fond reste croustillant jusqu’à la dernière part.
La méthode pas à pas
Pour un moule de 26 à 28 cm, on préchauffe le four à 190 °C. Oignons, ail et courgettes sont émincés puis poêlés une dizaine de minutes avec l’huile d’olive, salés peu et poivrés. Pendant ce temps, on fonce le moule de pâte feuilletée et on la pique.
On répartit d’abord les lanières de jambon sur la pâte, puis les légumes tiédis et les rondelles de tomate. On fouette œufs, cancoillotte et lait, on poivre et on verse l’appareil. La tarte cuit 30 à 35 minutes ; le dessus doit être doré et le centre juste pris.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, préparer les légumes.
- Technique : Poêler oignons, ail et courgettes avec l’huile 8 à 10 minutes, laisser tiédir.
- Cuisson : Foncer le moule, piquer la pâte, ajouter jambon, légumes tiédis et tomates, verser l’appareil œufs–cancoillotte.
- Finition : Cuire 30 à 35 minutes, laisser reposer quelques minutes, servir chaud ou tiède.
Conseils de service, conservation et réchauffage
Servie chaude ou froide, la tarte se garde deux jours au frais et se réchauffe doucement au four.
En bref
- 🥧 Chaque dimanche, cette tarte de légumes à la cancoillotte et au jambon remplace la quiche lorraine sur la table familiale, avec effet plat de traiteur.
- 🍳 Poêlage précis des légumes, appareil œufs–fromage à la cancoillotte et cuisson maîtrisée à 190 °C transforment une simple pâte feuilletée en tarte salée très généreuse.
- 🤫 Entre gestion de l’eau des légumes, fond de tarte croustillant et geste interdit à éviter, cette alternative à la quiche lorraine réserve des surprises techniques.
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