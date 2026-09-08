Je la fais chaque dimanche : cette tarte aux légumes et son secret anti-pâte détrempée fait oublier la quiche lorraine

Chaque dimanche, cette tarte de légumes à la cancoillotte et au jambon s'invite à table et fait oublier la quiche lorraine. Entre parfum de traiteur et pâte croustillante, un détail de préparation change tout.

Quand cette tarte sort du four, le parfum chaud de la cancoillotte se mêle aux oignons dorés et aux courgettes fondantes. La pâte feuilletée se bombe, le dessus est doré, piqué de tomates et d’éclats de jambon.

Depuis qu’on la sert le dimanche, plus personne ne réclame la quiche lorraine. Cette tarte de légumes à la cancoillotte et au jambon a tout du plat de traiteur : garniture très crémeuse, goût de fromage discret et fond bien croustillant, sans lourdeur ni pâte détrempée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre

✅ 4 tranches de jambon blanc

✅ 2 courgettes moyennes

✅ 2 tomates

✅ 2 oignons

✅ 2 gousses d’ail

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 250 g de cancoillotte (nature ou à l’ail)

✅ 5 cl de lait

✅ 4 œufs

✅ Sel fin, poivre du moulin

Pourquoi cette tarte à la cancoillotte a détrôné ma quiche lorraine

La différence avec une quiche vient de l’appareil œufs–fromage. Ici, la cancoillotte remplace la crème ; sa texture fluide nappe les légumes sans les écraser et laisse le jambon blanc bien moelleux. On obtient une tarte généreuse mais moins lourde en bouche.

Autre avantage décisif : la maîtrise de l’eau des courgettes et des tomates. Poêlées puis laissées tiédir avant de garnir le moule, elles rendent leur humidité dans la poêle et non sur la pâte feuilletée ; le fond reste croustillant jusqu’à la dernière part.

La méthode pas à pas

Pour un moule de 26 à 28 cm, on préchauffe le four à 190 °C. Oignons, ail et courgettes sont émincés puis poêlés une dizaine de minutes avec l’huile d’olive, salés peu et poivrés. Pendant ce temps, on fonce le moule de pâte feuilletée et on la pique.

On répartit d’abord les lanières de jambon sur la pâte, puis les légumes tiédis et les rondelles de tomate. On fouette œufs, cancoillotte et lait, on poivre et on verse l’appareil. La tarte cuit 30 à 35 minutes ; le dessus doit être doré et le centre juste pris.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C, préparer les légumes. Technique : Poêler oignons, ail et courgettes avec l’huile 8 à 10 minutes, laisser tiédir. Cuisson : Foncer le moule, piquer la pâte, ajouter jambon, légumes tiédis et tomates, verser l’appareil œufs–cancoillotte. Finition : Cuire 30 à 35 minutes, laisser reposer quelques minutes, servir chaud ou tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & budget Plat complet familial 🔍 Le secret de l’expert La cancoillotte, fluide, s’émulsionne avec les œufs ; en cuisant, le mélange fige sans sécher. Les légumes poêlés apportent le goût avec très peu d’eau, d’où une garniture fondante mais nette. ✨ Le twist gourmand : Tartiner le fond refroidi d’un voile de moutarde, choisir une cancoillotte à l’ail et ajouter des noix concassées à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser les légumes brûlants et juteux sur la pâte crue, ou multiplier les tomates très aqueuses, finit toujours en fond détrempé.

Conseils de service, conservation et réchauffage

Servie chaude ou froide, la tarte se garde deux jours au frais et se réchauffe doucement au four.