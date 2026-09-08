Cette soupe à 3 ingrédients à moins de 1 € est meilleure que chez mamie si vous ne faites jamais ce geste avec le mixeur
Dans la cocotte, cette soupe poireaux pommes de terre à trois ingrédients déclenche des « c’est meilleur que chez mamie ». Entre bouillon, feu doux et mixeur, un simple décalage de geste suffit à tout changer.
« Elle est meilleure que celle de ma grand-mère » : la phrase fuse souvent quand la cocotte s’ouvre. Odeur de beurre, poireaux chauds, vapeur qui colle aux vitres ; on sait déjà que la soupe poireaux pommes de terre va tenir chaud jusqu’au fond du bol. Pourtant, sur le papier, rien que des ingrédients simples.
La différence se joue ailleurs : dans l’ordre des gestes, le bouillon choisi et ce moment précis où le mixeur doit encore se taire. En respectant ce tempo, on obtient une texture veloutée, sans goût d’eau, avec ce relief « d’autrefois » que beaucoup cherchent.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Soupe poireaux pommes de terre pour 4 : 3 gros poireaux (2/3 blanc, 1/3 vert tendre)
- ✅ 400 g de pommes de terre à chair farineuse, épluchées
- ✅ 800 à 900 ml de bouillon de légumes ou de volaille, chaud
- ✅ 30 g de beurre, sel, poivre + 10 cl de crème liquide (option velouté)
Trois ingrédients, mais la bonne proportion change tout
Pour une soupe poireaux pommes de terre vraiment savoureuse, le ratio compte. On mise sur trois poireaux pour 400 g de pommes de terre, avec des variétés à chair farineuse. On garde surtout le blanc et un peu de vert tendre ; assez pour le parfum, sans amertume.
L’ordre des gestes : le vrai secret « mieux que chez mamie »
Tout se joue ensuite dans la succession des gestes. Les poireaux émincés fondent d’abord dans le beurre, à feu moyen, jusqu’à légère coloration blonde : la réaction de Maillard apporte ce goût de soupe de grand-mère. On ajoute les dés de pommes de terre, on les enrobe, puis on verse le bouillon juste à hauteur et on laisse frémir 18 à 20 minutes. Quand une pomme de terre s’écrase facilement, on coupe le feu et le mixeur attend encore cinq minutes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Nettoyer et émincer les poireaux ; peler les pommes de terre, les couper en dés.
- Technique : Faire fondre le beurre, ajouter les poireaux, les laisser suer puis blondir en remuant.
- Cuisson : Ajouter les dés de pommes de terre, mouiller au bouillon à hauteur, cuire 18–20 minutes.
- Finition : Retirer du feu, laisser reposer 5 minutes, mixer, ajouter la crème si besoin et rectifier.
Variantes faciles sans rater la texture
Un peu de crème ou quelques lardons la rendent plus riche ; davantage de poireau donne une version légère. La soupe se garde deux jours au frais.
En bref
- 🥣 Soupe poireaux pommes de terre à trois ingrédients, cuite en 18 à 20 minutes, pour un résultat annoncé comme « meilleur que chez grand-mère ».
- 🔥 Les étapes clés misent sur un ordre précis, du blondissement des poireaux au repos hors du feu, avant le mixeur plongeant et la crème.
- 🤫 Le moindre décalage sur le bouillon ou le moment du mixage peut faire basculer cette soupe familiale vers le fade ou l’exceptionnel.
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