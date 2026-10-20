Cette tarte salée façon grand-mère a disparu en 10 minutes : le secret des oignons fondants à ne pas rater

Une tarte aux oignons fondants a embaumé la cuisine ce dimanche, rappelant les repas chez grand-mère. Pâte croustillante, cuisson lente et geste secret promettent une assiette qui se vide sans qu’on comprenne comment.

Une odeur d’oignons doucement dorés a envahi la cuisine, mêlée à celle d’une pâte qui croustille dans le four. Ce parfum chaud, à la fois beurré et légèrement sucré, rappelle les dimanches où l’on attendait la tarte de grand-mère, posée au centre de la table familiale.

Ce dimanche, c’est cette tarte aux oignons fondants que l’on a enfournée… et elle n’a pas passé le déjeuner. Pâte maison aux herbes, oignons presque confits, appareil léger : on vous emmène pas à pas vers cette texture généreuse qui fond en bouche sans détremper le fond.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte brisée : 200 g de farine, 100 g de beurre froid, 75 ml d’eau, 1 pincée de fleur de sel, 1 c. à café d’herbes de Provence.

✅ Pour les oignons : 5 à 6 oignons jaunes ou blancs, 20 g de beurre, 1 c. à soupe d’huile neutre, fleur de sel, poivre du moulin.

✅ Pour le fond et l’appareil : 2 c. à soupe de moutarde à l’ancienne, 100 ml de crème liquide, 1 œuf, sel, poivre.

✅ En option : 40 g de fromage râpé, 1 c. à soupe de pignons de pin, quelques olives noires ou filets d’anchois.

On aurait dit celle de ma grand-mère : les bons produits pour une tarte aux oignons fondants

Pour une tarte à l’oignon grand-mère version maison de famille, on reste sur des produits simples mais choisis. Des oignons bien fermes, ni germés ni flétris, une farine de blé classique, un beurre froid de bonne qualité : rien de compliqué, mais tout se sent à la dégustation.

La moutarde à l’ancienne apporte le relief, la crème et l’œuf lient sans alourdir. D’ailleurs, avec quelques pignons, olives ou un voile de fromage, on peut adapter cette base selon les goûts de la maison sans perdre l’esprit de la tarte de grand-mère.

On aurait dit celle de ma grand-mère : la méthode pour des oignons vraiment fondants

Le secret tient dans une cuisson douce, jamais pressée. Les oignons émincés finement cuisent d’abord à couvert, pour s’attendrir, puis à découvert, à feu doux, le temps que l’eau s’évapore. On remue souvent, on laisse à peine blondir : les sucres se concentrent, le piquant disparaît, la garniture devient presque confite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sabler pâte, ajouter eau froide, former boule, mettre au frais. Technique : Étaler pâte, foncer moule, piquer, tartiner de moutarde à l’ancienne. Cuisson : Cuire doucement les oignons émincés dans beurre et huile jusqu’à fondant. Finition : Répartir oignons, verser crème et œuf battus, assaisonner, fromage, enfourner à 180 °C 40 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget moyen ≈2 € / personne 🔍 Le secret de l’expert Cuire longtemps les oignons à feu doux, déjà salés, concentre leurs sucres, évapore l’eau et donne cette texture fondante qui rappelle la cuisine familiale. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques copeaux de chèvre et des pignons grillés à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter la cuisson à feu vif : des oignons brûlés ou fumants détremperaient la pâte et gâcheraient tout.

Servir la tarte aux oignons fondants comme chez grand-mère

On la sert chaude ou tiède avec une salade verte bien relevée, puis on laisse refroidir sur grille pour garder la pâte croustillante jusqu’au dernier morceau.