Salade de lentilles au goût de cantine : ce geste au four qui a fait changer d’avis même les plus réfractaires

Ce midi, ma salade de lentilles au « goût de cantine » a viré en salade de lentilles et légumes rôtis dans un simple plat de four. Résultat : une version tiède, croustillante et colorée qui a surpris même les réfractaires.

Lentilles tièdes, assaisonnement timide, souvenir de plateau gris : beaucoup de salades de lentilles rappellent la cantine. Pourtant, il suffit d’une plaque bien chaude pour tout changer, entre épices, légumes caramélisés et petits bords de lentilles dorés.

Ce midi, au lieu de resservir le même bol un peu triste, on a enfourné lentilles cuites et légumes d’automne assaisonnés au paprika fumé et au cumin. Résultat : une salade de lentilles tiède d’automne, plat complet végétarien, que même les réfractaires ont terminée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de lentilles vertes cuites, bien égouttées et séchées

✅ Environ 700 g de légumes d’automne : patate douce, carottes, oignons rouges

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive + ail, paprika fumé, cumin, sel, poivre

✅ Feta, grains de grenade, noix de pécan, persil, sauce tahini citron-miel

Pourquoi ta salade de lentilles rappelle la cantine (et comment y mettre fin)

Si la salade de lentilles a ce goût de cantine, c’est souvent à cause de lentilles trop mouillées, d’un assaisonnement timide et de légumes cuits à l’eau. Au four, tout change : les légumes caramélisent, les lentilles sèchent, grillent légèrement et la salade prend un parfum de petite cuisine de bistrot.

Les bons réflexes pour une salade de lentilles et légumes rôtis croustillante

Tout commence par des lentilles vertes cuites, bien égouttées puis étalées sur un torchon. Séchées ainsi, elles deviennent de vraies lentilles croustillantes au four. Sur la plaque, une seule couche pour éviter que ça bouillonne. À 200 °C, patate douce, carottes et oignon rouge dorent ; la sauce tahini attend la fin pour garder le croquant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C ; sécher les lentilles cuites, couper patate douce, carottes et oignons en dés. Technique : Répartir lentilles et légumes sur une grande plaque, arroser d’huile d’olive, ajouter ail, paprika, cumin, sel, poivre, mélanger. Cuisson : Cuire 25 à 30 minutes, en remuant à mi-cuisson, jusqu’à légumes tendres et lentilles croustillantes. Finition : Fouetter moutarde, tahini, miel, jus de citron, ail et épices. Verser les légumes tièdes dans un plat, ajouter feta et garnitures, puis napper de sauce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Des lentilles bien sèches, étalées en fine couche, laissent vite s’évaporer l’eau au four ; leur surface se déshydrate et prend un goût grillé. Pendant ce temps, les sucres de la patate douce, des carottes et de l’oignon rouge caramélisent à 200 °C. ✨ Le twist gourmand : Un zeste de citron et une pointe de piment dans la sauce tahini réveillent la feta, la grenade et les noix. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des lentilles humides et entassées, ou verser la sauce sur la plaque brûlante : c’est le meilleur moyen de perdre tout le croustillant.

Comment servir, conserver et réinventer cette salade de lentilles et légumes rôtis

On sert cette salade de lentilles et légumes rôtis tiède, juste après assemblage. Les restes, parfaits en batch‑cooking, se gardent 2 à 3 jours au frais et remplissent lunchbox ou tartines.