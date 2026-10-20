Ce gratin de poireaux au reblochon façon tartiflette fait adorer les légumes aux enfants si vous changez juste ça

Pour faire aimer les poireaux aux enfants, j’ai rebaptisé mon gratin de poireaux au reblochon “poireauflette”. En quelques mercredis soirs, cette recette familiale est devenue un rituel.

Quand le plat arrive sur la table, l’odeur de reblochon chaud se mêle au parfum doux des poireaux ; la croûte gratinée craque légèrement sous la cuillère. Les enfants ricanent encore en répétant le nom du soir : la “poireauflette”, ce gratin malicieux qui cache beaucoup de légumes.

Née d’une simple blague pour faire accepter un gratin de poireaux au reblochon, cette recette familiale est devenue le rendez-vous du mercredi soir. Un plat complet, moelleux grâce aux pommes de terre, généreux en fromage, mais sans prise de tête. Le secret tient en quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pommes de terre à chair ferme (environ 600 g) et 1 kg de poireaux

✅ 200 g de lardons fumés, 3 oignons jaunes et 40 g de beurre

✅ 10 cl de vin blanc sec et 15 cl de crème entière

✅ 1 reblochon (environ 450 g), sel, poivre, muscade, noix concassées (facultatif)

Pourquoi la “poireauflette” fait aimer les poireaux aux enfants

Dans l’assiette, la poireauflette ressemble à une cousine de la tartiflette, mais plus végétale. Les poireaux, très fondants, adoucissent le reblochon et font oublier qu’on mange un gratin de poireaux pour enfants ; c’est bien un gratin de poireaux au reblochon, généreux et doux. Les lardons fumés apportent le goût “de montagne”, les pommes de terre calant les appétits après le sport ou les devoirs, sans qu’on ait besoin d’ajouter autre chose que, peut‑être, une salade verte.

La méthode inratable pour un gratin poireaux–reblochon bien lié et jamais plein d’eau

Pour réussir ce gratin poireaux pommes de terre, on surveille surtout l’eau des légumes. Cuits à la vapeur, juste fondants puis bien égouttés, ils ne relâchent plus de jus. Pendant ce temps, oignons et lardons dorent dans le beurre, déglacés au vin blanc puis liés à la crème entière. Cette sauce enrobe le mélange avant qu’on le recouvre d’un reblochon coupé en deux, croûte vers le haut, prêt à gratiner à 200 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire à la vapeur pommes de terre et poireaux, puis les égoutter soigneusement. Technique : Dorer oignons et lardons dans le beurre, déglacer au vin blanc, ajouter la crème. Cuisson : Mélanger légumes et sauce, verser dans un plat à gratin et rectifier l’assaisonnement. Finition : Poser le reblochon, croûte vers le haut, cuire 15 à 20 min à 200 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Cuire les poireaux à la vapeur limite l’eau rendue au four. En les enrobant ensuite de crème réduite aux lardons, le gratin reste bien lié tandis que le reblochon fond dessous et dore en surface. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une touche de moutarde douce dans la crème et quelques noix concassées sur le fromage en fin de cuisson pour un croquant très gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de cuire les poireaux dans beaucoup d’eau puis de gratiner le plat couvert ; détrempés, ils noient la sauce et empêchent le reblochon de vraiment dorer.

Questions fréquentes autour de la poireauflette

Montée le matin, la poireauflette attend au réfrigérateur, filmée, jusqu’au dîner ; on ajoute cinq minutes de cuisson. Les restes se gardent deux jours et se réchauffent au four doux, 160 °C, pour retrouver un cœur fondant.

Trop liquide ? On prolonge la cuisson avec un léger voile de chapelure ou de noix. Pas assez doré ? Deux minutes sous le gril, et la poireauflette du mercredi peut filer à table avec une simple salade verte.