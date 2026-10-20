Cookies maison : ces pépites minute avec 2 ingrédients du placard vont vous faire bannir les sachets du commerce
Le jour où le sachet de pépites a rendu l’âme, les cookies étaient déjà prêts sur le plan de travail. En moins de dix minutes, deux ingrédients du placard ont donné naissance à des pépites de chocolat maison qui ont changé la suite des goûters.
J’ai fait mes propres pépites de chocolat maison un jour où le sachet était vide : depuis, celui du commerce n’est plus revenu dans le placard
Le plat sort du four, la maison sent le beurre et le cacao chaud. Sous la dent, les éclats fondent par petites touches, tantôt croquants, tantôt coulants.
Un jour, le sachet de pépites était vide, l’envie de cookies bien là, et aucune tablette de secours. Dans le placard, seulement de l’huile de coco et du cacao en poudre. Dix minutes plus tard, une plaque de pépites de chocolat maison filait au congélateur. Depuis, on garde toujours cette boîte magique au frais.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 60 g d’huile de coco (désodorisée si possible)
- ✅ 50 g de cacao en poudre non sucré
- ✅ 30 g de miel liquide
- ✅ 4 g d’extrait de vanille + 1 pincée de sel fin
La panne de pépites qui a tout changé
On connaît tous ce moment où la pâte à cookies est prête… et où le sachet de pépites est vide. Plutôt que d’abandonner ou de filer au supermarché, on transforme deux basiques du placard en réserve maison, sans emballage.
L’idée : de petites gouttes chocolatées qui tiennent la route face aux pépites industrielles, mais qu’on dose exactement selon ses besoins.
Recette express des pépites de chocolat maison (sans tablette)
On fait fondre l’huile de coco, très doucement, au bain-marie ou à feu doux. Elle doit juste se liquéfier, autour de 35 à 40 °C. Hors du feu, on ajoute cacao, miel, vanille, sel, puis on mélange jusqu’à obtenir une pâte lisse et brillante.
Quand la pâte a un peu tiédi, on la verse en poche à douille ou dans un sachet congélation coupé en coin. Sur une plaque couverte de papier cuisson, on forme des petites gouttes régulières, plus ou moins grosses selon le dessert visé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Peser les ingrédients, faire fondre doucement l’huile de coco jusqu’à complète liquéfaction.
- Technique : Incorporer cacao, miel, vanille, sel, puis fouetter jusqu’à pâte lisse et brillante.
- Cuisson : Mettre en poche, pocher des gouttes sur papier cuisson, congeler 30 à 45 minutes.
- Finition : Décoller les pépites, les ranger en boîte hermétique, conserver au congélateur.
Bien les conserver : toujours une boîte de pépites au congélateur
Une fois durcies, les pépites doivent rester en boîte hermétique, au congélateur, jusqu’à environ deux mois. On les ajoute encore glacées dans cookies, gâteaux au yaourt, brownies ou muffins, juste avant d’enfourner.
En bref
- 🍪 Un soir de pâte à cookies déjà prête, le sachet de pépites vide oblige à improviser avec seulement huile de coco et cacao en poudre.
- 🥄 Une recette express transforme ce mélange minimaliste en pépites de chocolat maison, réalisables en quelques gestes simples avant un passage éclair au congélateur.
- ❄ Cette réserve glacée promet des cookies, brownies ou gâteaux au yaourt ultra gourmands, avec une texture de pépites qui pourrait bien détrôner vos sachets habituels.
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