Ce dessert bluffant à base de pâte à cookies a mis tout le monde d’accord au goûter, à tester vite

En étalant une simple pâte à cookies dans un moule à tarte, on obtient une tarte cookie à partager qui fait l’unanimité au goûter. Temps de cuisson, épaisseur, ganache chocolat brillante : voici les gestes qui changent tout.

Au goûter, l’odeur de beurre, de sucre chaud et de chocolat remplit la cuisine. Dans un moule à tarte, une base dorée craquelle comme un cookie géant, bords fermes, centre encore souple.

Personne n’imagine qu’on a juste étalé une pâte à cookies dans ce moule avant de la couvrir d’une ganache. Une tarte cookie ultra gourmande, prête à mettre tout le monde d’accord.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 150 g de beurre mou, 120 g de sucre roux, 60 g de sucre blanc.

✅ Œufs & arômes : 1 gros œuf, 1 jaune, 1 c. à café de vanille liquide.

✅ Sec : 260 g de farine, 1 c. à café de levure, 1/2 c. de bicarbonate, sel.

✅ Ganache & plus : 150 g de pépites, 200 g de chocolat noir, 20 cl de crème, 30 g de beurre, noisettes, fleur de sel.

J’ai étalé ma pâte à cookies dans un moule à tarte : la tarte cookie qui fait l’unanimité

Cette tarte-cookie garde tout ce qu’on aime dans un cookie géant, mais se découpe comme une tarte à partager. Les bords, un peu plus fins, deviennent croustillants, tandis que le cœur reste épais et moelleux. Par-dessus, une fine couche de chocolat vient sceller le tout.

La méthode express pour une tarte cookie ganache chocolat réussie

Tout se joue en deux temps. D’abord, une pâte à cookies un peu plus épaisse que d’habitude, tassée sur 1,5 à 2 cm puis très légèrement sous-cuite ; elle finira de se raffermir en refroidissant. Ensuite, une ganache chocolat simple, crème frémissante versée sur du chocolat haché, mélangée doucement jusqu’à texture lisse et brillante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Crémer beurre mou et sucres, ajouter œuf, jaune et vanille, puis incorporer farine, levure, bicarbonate, sel et pépites, sans trop travailler la pâte. Technique : Beurrer le moule, répartir la pâte en morceaux, presser du bout des doigts sur 1,5 à 2 cm d’épaisseur, former un léger rebord et placer 10 min au frais. Cuisson : Cuire à 180 °C pendant 18 à 22 min ; sortir dès que les bords sont bien dorés mais que le centre reste souple, laisser refroidir dans le moule. Finition : Faire frémir la crème, la verser sur le chocolat haché, attendre 1 min puis mélanger du centre vers l’extérieur ; ajouter beurre et fleur de sel, couler sur la base froide, parsemer de noisettes, réserver 1 h au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min prépa + 18–22 min cuisson 🔍 Le secret de l’expert Sous-cuite juste ce qu’il faut, la pâte à cookies reste moelleuse au centre. La ganache, crème chaude versée sur chocolat haché, devient lisse et ferme en refroidissant. ✨ Le twist gourmand : Pour un twist, marbrer la ganache avec un peu de praliné, ou ajouter noisettes torréfiées et une pointe de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À éviter absolument : prolonger la cuisson parce que le centre paraît mou, ou verser la ganache sur une base encore chaude.

Servir, conserver et twister cette tarte cookie au chocolat

Servie tiède et conservée au frais, elle se coupe parfaitement.