Ce dessert bluffant à base de pâte à cookies a mis tout le monde d’accord au goûter, à tester vite
En étalant une simple pâte à cookies dans un moule à tarte, on obtient une tarte cookie à partager qui fait l’unanimité au goûter. Temps de cuisson, épaisseur, ganache chocolat brillante : voici les gestes qui changent tout.
Au goûter, l’odeur de beurre, de sucre chaud et de chocolat remplit la cuisine. Dans un moule à tarte, une base dorée craquelle comme un cookie géant, bords fermes, centre encore souple.
Personne n’imagine qu’on a juste étalé une pâte à cookies dans ce moule avant de la couvrir d’une ganache. Une tarte cookie ultra gourmande, prête à mettre tout le monde d’accord.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 150 g de beurre mou, 120 g de sucre roux, 60 g de sucre blanc.
- ✅ Œufs & arômes : 1 gros œuf, 1 jaune, 1 c. à café de vanille liquide.
- ✅ Sec : 260 g de farine, 1 c. à café de levure, 1/2 c. de bicarbonate, sel.
- ✅ Ganache & plus : 150 g de pépites, 200 g de chocolat noir, 20 cl de crème, 30 g de beurre, noisettes, fleur de sel.
J’ai étalé ma pâte à cookies dans un moule à tarte : la tarte cookie qui fait l’unanimité
Cette tarte-cookie garde tout ce qu’on aime dans un cookie géant, mais se découpe comme une tarte à partager. Les bords, un peu plus fins, deviennent croustillants, tandis que le cœur reste épais et moelleux. Par-dessus, une fine couche de chocolat vient sceller le tout.
La méthode express pour une tarte cookie ganache chocolat réussie
Tout se joue en deux temps. D’abord, une pâte à cookies un peu plus épaisse que d’habitude, tassée sur 1,5 à 2 cm puis très légèrement sous-cuite ; elle finira de se raffermir en refroidissant. Ensuite, une ganache chocolat simple, crème frémissante versée sur du chocolat haché, mélangée doucement jusqu’à texture lisse et brillante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Crémer beurre mou et sucres, ajouter œuf, jaune et vanille, puis incorporer farine, levure, bicarbonate, sel et pépites, sans trop travailler la pâte.
- Technique : Beurrer le moule, répartir la pâte en morceaux, presser du bout des doigts sur 1,5 à 2 cm d’épaisseur, former un léger rebord et placer 10 min au frais.
- Cuisson : Cuire à 180 °C pendant 18 à 22 min ; sortir dès que les bords sont bien dorés mais que le centre reste souple, laisser refroidir dans le moule.
- Finition : Faire frémir la crème, la verser sur le chocolat haché, attendre 1 min puis mélanger du centre vers l’extérieur ; ajouter beurre et fleur de sel, couler sur la base froide, parsemer de noisettes, réserver 1 h au frais.
Servir, conserver et twister cette tarte cookie au chocolat
Servie tiède et conservée au frais, elle se coupe parfaitement.
En bref
- 🍪 Goûter improvisé, pâte à cookies étalée dans un moule à tarte pour une tarte cookie au chocolat à partager en quelques étapes simples.
- 🔥 Technique de cuisson pour une base de cookie épaisse, bords croustillants, centre moelleux, avant de couler une ganache chocolat lisse et brillante.
- 🥄 Astuces de repos, découpe et organisation transforment ce cookie géant en dessert inratable qui met tout le monde d’accord autour de la table.
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