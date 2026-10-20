Ce fromage fondu en citrouille feuilletée affole les apéros d’octobre, à condition d’éviter cette erreur

Un soir d’octobre, un simple brie en croûte en forme de citrouille a mis la table en émoi. Comment cette recette ultra simple s’est-elle transformée en star des apéros ?

Un soir d’octobre, la table était prête quand ce petit ballon doré est sorti du four. Beurre chaud, fromage affiné, fruits qui caramélisent : tout le monde s’est penché pour voir ce qui se cachait sous la croûte gonflée. À la première entaille, le brie s’est mis à couler en ruban, strié de figue.

Sous la croûte, on avait enfermé un petit brie entier, une couche de confiture de figues et un manteau de jambon cru, le tout glissé dans une pâte feuilletée façonnée en citrouille. À peine posé sur la planche, les téléphones ont jailli pour immortaliser la scène ; cinq minutes plus tard, il ne restait que quelques miettes. Comment obtenir ce même effet waouh avec un brie en croûte en forme de citrouille, sans stress et sans débordements de fromage ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 petit brie entier (400 à 500 g)

✅ 1 pâte feuilletée ronde pur beurre (230 à 250 g)

✅ 3 à 4 c. à soupe de confiture de figues, quelques noix concassées (optionnel)

✅ 5 à 6 tranches fines de jambon cru, 1 œuf + 1 c. à soupe d’eau, ficelle de cuisine

Pourquoi ce brie-citrouille feuilleté fait son effet à chaque fois

Ce brie en croûte en forme de citrouille joue sur un contraste enfantin : dehors, des feuilles feuilletées qui craquent ; dedans, un cœur de fromage fondu parfumé à la figue. Visuellement, la forme rebondie, marquée par la ficelle, fait penser à une pièce sortie d’une pâtisserie.

Pas à pas : comment façonner un brie-citrouille feuilleté sans se rater

La méthode reste simple. On coupe le brie en deux, on glisse la confiture de figues au centre, on l’enveloppe de jambon cru puis de pâte feuilletée froide. Les ficelles dessinent les quartiers et le four fait le reste, à condition de respecter température et repos.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le brie en deux, tartiner la base de figues, refermer puis entourer bien serré de jambon cru. Technique : Poser le brie au centre de la pâte froide, refermer en baluchon, pincer les soudures et retourner soudure dessous. Cuisson : Badigeonner de dorure, nouer 4 à 6 ficelles sans serrer, poser sur une plaque chaude et cuire 30 à 35 min à 175 °C. Finition : Laisser reposer 5 min, ôter les ficelles, planter un bâton de cannelle ou une queue de champignon, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min 🔍 Le secret de l’expert Jambon cru et pâte très froide retiennent le fromage ; la plaque chaude assure un dessous croustillant, jamais détrempé. ✨ Le twist gourmand : Mêler noix et poivre noir à la figue, puis coiffer chaque part d’oignons caramélisés tièdes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Serrer trop les ficelles ou zapper le repos : la citrouille se déchire et le brie fuit.

Variantes & accompagnements pour un apéro d’octobre

On sert la citrouille feuilletée avec pain grillé, gressins et fruits d’automne. Version végétarienne : jambon remplacé par un mélange généreux de noix et d’herbes.