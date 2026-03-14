Vous ruinez vos légumes à l’eau : ce mode de cuisson oublié garde 90 % des vitamines sans gras ni eau

À chaque casserole d’eau bouillante, vos légumes perdent couleur et vitamines sans que vous le voyiez. Un mode de cuisson à l’étouffée, simple et oublié, promet un changement radical.

Grande casserole, eau frémissante, pincée de sel : la scène paraît parfaite pour des légumes « bien cuits ». En réalité, une part discrète mais précieuse de leur richesse finit dans l’évier, surtout quand ils trempent longtemps. Couleur terne, goût plat et vitamines envolées, tout cela vient souvent du même réflexe.

Les vitamines hydrosolubles comme la C et celles du groupe B se dissolvent facilement dans l’eau chaude et n’aiment ni la chaleur prolongée ni la lumière. « Même des gestes apparemment anodins – éplucher trop tôt, découper à l’avance ou jeter l’eau de cuisson – peuvent contribuer à ces pertes, bien avant que le plat ne soit servi », explique Alexandra Murcier, diététicienne, dans Notre Temps. Une méthode douce, presque oubliée, permet de garder l’essentiel dans l’assiette.

Pourquoi l’eau bouillante fait fuir les vitamines de vos légumes

Quand on fait bouillir des légumes dans beaucoup d’eau, les vitamines partent avec le bouillon, surtout si les morceaux sont petits et la cuisson longue. Les vitamines C et B s’y dissolvent comme du sucre dans le café. « Jeter cette eau et réchauffer plusieurs fois les plats accentue encore ces pertes », précise Alexandra Murcier. Le plat a l’air sain, mais il a déjà beaucoup perdu.

Le temps et la quantité d’eau pèsent autant que la température. « Ce n’est pas seulement la chaleur qui compte, mais surtout la durée et la quantité d’eau utilisée pour cuire vos aliments », ajoute la diététicienne. En clair, plus on remplit la casserole et plus on prolonge la cuisson, plus on vide les légumes de leurs nutriments, même sans s’en rendre compte.

La cuisson à l’étouffée : ce mode oublié qui garde jusqu’à 90 % des vitamines

Face à la casserole d’eau, la cuisson à l’étouffée joue une tout autre partition. « La cuisson à l’étouffée repose sur une idée toute bête : les légumes contiennent déjà de l’eau », explique Trucmania, site du groupe Ouest-France. Dans une casserole à fond épais, couvercle bien fermé, la chaleur douce fait sortir cette eau qui se transforme en vapeur, condense, retombe, puis repart : un cycle d’auto-arrosage sans une goutte d’eau ajoutée.

Cette méthode fonctionne autour de 60 à 80 °C, une zone assez chaude pour cuire, mais pas agressive. « Pourquoi parle-t-on parfois de ‘préserver jusqu’à 90 % des vitamines’ ? Parce qu’en limitant à la fois le contact avec une grande quantité d’eau et les cuissons trop violentes, on réduit mécaniquement les pertes. », détaille Trucmania. Résultat : des légumes juteux, colorés, qui gardent leur goût et l’essentiel de leurs vitamines, sans gras ni sauce lourde.

Comment réussir la cuisson à l’étouffée de vos légumes, pas à pas

Un simple faitout suffit, à condition d’avoir un fond épais et un couvercle qui ferme bien. On démarre à feu moyen deux ou trois minutes pour lancer la vapeur, puis on baisse franchement. Inutile d’ouvrir tout le temps : chaque coup d’œil casse le cycle vapeur et rallonge la cuisson. Le bon repère, c’est un légume encore un peu ferme, couleur vive, que la pointe du couteau traverse avec une légère résistance. Voici quelques réflexes à adopter :

Couper les légumes en morceaux de taille régulière.

Mettre très peu d’eau, voire pas du tout, selon le légume.

Garder le couvercle fermé presque tout le temps.

Finir avec herbes et citron, hors du feu.

Carottes, brocoli, poireaux, courgettes ou champignons se prêtent très bien à cette cuisson. Pour limiter encore les pertes, mieux vaut préparer au dernier moment : « L’idéal: couper les fruits et légumes juste avant la cuisson ou la consommation », préconise Alexandra Murcier. Éviter aussi de réchauffer plusieurs fois : chaque passage au feu fait chuter un peu plus la teneur en vitamines. De quoi transformer une simple casserole bien fermée en alliée discrète de vos repas quotidiens.