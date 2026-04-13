Batch cooking : la méthode en 5 bases qui sauve vos soirées, 2 h de cuisine pour 20 repas sans prise de tête

Entre boulot, enfants et soirées à rallonge, cuisiner chaque jour devient épuisant. Et si une session de batch cooking semaine transformait votre cuisine en atelier malin pour 20 repas ?

Ça sent bon le poulet au curry qui mijote, les poireaux qui fondent doucement, le chou-fleur qui dore au four. Sur le plan de travail, les boîtes en verre se remplissent une à une pendant que la compote kiwi-pomme tiédit sur le coin de la plaque. En deux heures à peine, la cuisine devient un petit atelier de préparation tranquille plutôt qu’un champ de bataille quotidien.

Le principe est simple : une session de batch cooking bien menée le week-end, et on arrête de se demander “qu’est-ce qu’on mange ce soir ?”. Grâce à cinq bases malines, on tient un vrai menu de batch cooking semaine, avec 20 repas variés sans recuire la même chose en boucle. Reste à suivre le plan de jeu.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base légumes rôtis : chou-fleur, carottes, poireaux, huile d’olive, curry

✅ Fondue de poireaux : 600 g de blancs, beurre, crème, muscade

✅ Poulet coco-curry : 600 g de poulet, lait de coco, oignon, ail, épices

✅ Dahl & dessert : lentilles corail, pois chiches, kiwis, pommes, sucre, gingembre

Pourquoi le batch cooking change vos soirées (sans y passer 4 h)

On rentre tard, les enfants ont faim, et l’envie de cuisiner est à zéro. La force du batch cooking, c’est de déplacer l’effort : on cuisine une fois, au calme, et on se contente ensuite d’assembler ou réchauffer. Fini les courses improvisées et les pâtes au beurre trois soirs de suite.

Avec cinq préparations mères bien pensées, on couvre cinq jours de menus : gratin de chou-fleur au saumon un soir, quiche poireaux-chèvre un autre, dahl réchauffé avec carottes rôties, tortillas poireaux–patate douce, gnocchis poêlés avec légumes et saucisses… La variété vient de la façon dont on transforme ces mêmes bases.

La méthode en 4 étapes pour une semaine blindée de bons repas

On prévoit d’abord la liste de courses par rayon, puis une session de 2 h 30 le week-end. Le four chauffe à 200 °C pour les légumes rôtis, pendant que dahl, poulet coco-curry et fondue de poireaux mijotent en parallèle. Ensuite, on monte gratins, tartes et quiches, cuits à 180 °C, et on termine par la compote kiwi-pomme au gingembre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir tous les ingrédients, préchauffer le four, éplucher et détailler légumes et poulet en une seule fois. Technique : Enfourner le chou-fleur, les carottes et poireaux rôtis, lancer en parallèle dahl, poulet coco-curry et fondue de poireaux. Cuisson : Utiliser les bases chaudes pour monter gratin, tarte poireaux-chèvre, quiche saumon-poireaux, one pan de gnocchis ou riz façon risotto. Finition : Laisser tiédir, portionner en boîtes en verre, étiqueter par jour, réserver au frais ou au congélateur selon la durée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de batch cooking 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert On mise sur des préparations en sauce et des légumes rôtis bien assaisonnés : ils supportent très bien le réfrigérateur, gardent du moelleux au réchauffage et servent de base à plusieurs plats sans sécher. ✨ Le twist gourmand : servir chaque plat avec un élément minute : herbes fraîches, yaourt citronné, graines torréfiées ou salade croquante pour créer des assiettes hybrides chaud-froid très vivantes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : cuire tous les gratins et viandes à 100 % dès le dimanche ; mieux vaut s’arrêter à 80 % et finir la cuisson le jour J pour conserver fondant et saveurs.

Les 5 bases du batch cooking malin (et comment elles donnent 20 recettes)

Les légumes rôtis se glissent dans un gratin de chou-fleur au saumon, une soupe mixée coco-curry ou un bowl avec pois chiches. La fondue de poireaux file dans tarte, clafoutis, tortillas ou cassolettes de crevettes. Le poulet coco-curry devient curry complet, nouilles sautées, wraps ou salade tiède. Dahl et pois chiches composent bols végétariens, chili express, tartines et accompagnements. Enfin, la compote kiwi-pomme sert de dessert, de topping de yaourt ou de base de crumble : une seule session, et la semaine est couverte.