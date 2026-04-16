Ma fille déteste les légumes : ce croque doré à la poêle avec ce légume vert râpé la fait toujours en redemander

Ma fille jure qu’elle déteste les courgettes, pourtant ce croque courgette à la poêle la fait changer d’avis. Entre pain doré, fromage filant et légume invisible, une simple astuce retourne la table à l’heure du dîner.

Quand la poêle commence à chanter et que l’odeur de beurre grillé envahit la cuisine, les mines se dérident aussitôt. Le pain de mie se colore, la croûte devient craquante, un filet de fromage s’échappe sur le bord ; à ce moment précis, même l’enfant le plus méfiant lève la tête vers la table.

À la maison, on a une petite juge intraitable : ma fille qui prétend détester les courgettes. Ce croque doré la fait pourtant changer d’avis, car la courgette s’y cache, râpée très finement, fondante et discrète. Le résultat ? Un croque courgette à la poêle qu’on dévore sans poser de question.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 tranches de pain de mie moelleux

✅ 1 courgette moyenne (~250 g), râpée et bien essorée

✅ 250 g de mozzarella, bien égouttée et tranchée

✅ 2 c. à soupe de moutarde + 30 g de beurre doux

Un croque courgette à la poêle qui rassure les difficiles

On choisit un pain de mie souple, qui supporte la poêle sans se dessécher. La courgette doit rester presque invisible : on peut retirer un peu de peau, puis la râper très finement. Côté fromage, une mozzarella bien égouttée suffit déjà à donner un cœur filant.

Croque courgette à la poêle : la méthode anti-légumes repérés

Pour que ce croque courgette à la poêle passe sans débat, tout se joue sur la texture. La courgette est râpée très finement, puis pressée dans un torchon jusqu’à obtenir un vrai zéro eau. On la mêle légèrement au fromage, on garnit en couche fine, puis on beurre l’extérieur avant la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper la courgette très finement, la saler légèrement puis l’essorer vigoureusement dans un torchon jusqu’à ce qu’elle soit sèche. Technique : Tartiner l’intérieur de 4 tranches de moutarde, étaler une fine couche de courgette, ajouter les fromages, refermer les croques. Cuisson : Beurrer l’extérieur, saisir les croques dans une grande poêle chaude à feu moyen, environ 3 minutes par face sans écraser. Finition : Baisser le feu, couvrir 2 minutes pour faire fondre à cœur, laisser reposer 1 minute hors du feu puis couper en diagonale.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert En pressant fortement la courgette, on évite l’eau qui détrempe le pain. Beurre et fromages enveloppent ensuite le légume, qui se fond dans la garniture pendant que la poêle crée une croûte dorée tout autour. ✨ Le twist gourmand : Mélanger la courgette essorée avec un peu de fromage à tartiner avant de l’étaler : elle disparaît complètement et le croque devient encore plus onctueux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre la courgette presque crue ou cuire à feu trop doux : le pain boit l’eau, reste mou, et les enfants sentent tout de suite le légume.

Variante et conservation du croque courgette à la poêle

Pour un déjeuner nomade, on transforme la base en petits pancakes de légumes, cuits 2 à 3 minutes par face puis assemblés avec fromage et jambon. Le croque classique se réchauffe toujours à la poêle, 1 à 2 minutes par face, surtout pas au micro-ondes.