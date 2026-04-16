« On me réclame la recette à chaque apéro » : ces bricks légères cachent ce légume de printemps qui bluffe tout le monde

À chaque apéritif, ces bricks ultra croustillantes partent en quelques minutes, sans friture ni gras lourd. Leur farce verte, aux accents citron-menthe, cache une technique simple qui change tout.

Sortis du four, ces triangles dorés chantent quand on les pose sur la table. La feuille de brick se fendille au toucher, laisse filer un parfum de citron et d’herbes fraîches, et tout le monde tend la main avant d’avoir fini de servir les verres.

Le plus drôle, c’est qu’aucun invité ne parvient à deviner ce qui se cache dans cette farce verte si délicate. On parle de fromage, on cite la menthe, on hésite… puis on finit par réclamer cette recette apéro qu’on me réclame. Et c’est là que cette version légère de bricks apéritif fait son effet.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la farce : 250 g de petits pois, 150 g de feta, 1 petit bouquet de menthe, 1 citron

✅ Pour les feuilles : 8 feuilles de brick, 1 œuf, 1 c. à s. d’eau, 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ Pour la sauce : 150 g de yaourt grec, 1 c. à s. de jus de citron, 1 c. à s. d’huile d’olive, menthe

✅ Assaisonnement : 1 petite gousse d’ail (facultatif), poivre noir, pincée de sel

Pourquoi ces bricks disparaissent avant même le premier toast

Le secret tient dans un légume de printemps qu’on croit réservé aux salades : les petits pois. Blanchis 2 minutes dans l’eau bouillante salée, puis rafraîchis dans l’eau glacée, ils gardent un vert éclatant et une texture fondante qui s’accorde avec la feuille de brick.

On obtient ainsi des bricks apéro légères aux petits pois, feta et menthe. La farce reste texturée, ni purée ni soupe, avec des grains visibles ; personne ne pense aux petits pois dans les bricks aux légumes, pourtant ce sont eux qui rendent la recette si addictive.

Pas à pas : les bricks légères en 4 gestes (impossible à rater)

Pour ces triangles croustillants au four ou à la poêle, on suit trois gestes : préparer les petits pois, plier serré puis cuire à chaleur vive avec un voile d’huile d’olive.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Blanchir les petits pois 2 min à l’eau bouillante salée, les plonger dans l’eau glacée, puis les écraser grossièrement. Technique : Mélanger les petits pois avec la feta émiettée, la menthe ciselée, le zeste de citron, l’huile d’olive, poivre et ail. Cuisson : Couper chaque feuille de brick en deux, déposer une cuillerée de farce, plier en bande puis en triangle bien serré. Finition : Badigeonner d’œuf les pointes, huiler légèrement, puis cuire 12 à 15 min à 200 °C chaleur tournante au four ou 2 à 3 min à la poêle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Petit blanchiment à l’anglaise et eau glacée gardent les petits pois verts et peu aqueux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de citron confit et une pincée de piment. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Farce trop humide : les feuilles boivent l’eau et sortent molles, trouées.

Anticiper l’apéro : congélation, réchauffage et organisation

Bricks à congeler crues ; cuisson directe au four, juste quelques minutes en plus.