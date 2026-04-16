Ne coupez plus vos radis un par un : ce geste avec toute la botte fait gagner un temps fou à l’apéro

À chaque apéro, couper les radis un par un retarde le plateau et agace tout le monde. Ce geste unique avec la botte entière change le rythme en cuisine sans rallonger l’effort.

Sur la table, la baguette encore tiède embaume, le beurre demi-sel attend, et les radis roses brillent, croquants, tout juste sortis du marché. On entend presque déjà le croc frais, un peu poivré. Puis vient la corvée : couper chaque petite queue, un radis après l’autre, pendant que l’apéro se fait attendre.

Pourtant, préparer les radis rapidement tient à un seul réflexe : travailler la botte entière, pas les unités. Avec un geste unique, la découpe tombe en 30 secondes et le plateau part à l’heure. Reste à installer ce réflexe une bonne fois pour toutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 botte de radis frais avec leurs fanes

✅ 60 g de beurre demi-sel à température ambiante

à température ambiante ✅ 1 pincée de fleur de sel et 1 quartier de citron jaune (facultatif)

et 1 quartier de citron jaune (facultatif) ✅ 1 c. à soupe de ciboulette ou persil frais ciselé

Arrêtez de préparer vos radis un par un : l’erreur qui vous vole 10 minutes à chaque apéro

Couper les radis un par un, c’est l’erreur discrète qui vole du temps à chaque apéritif. On attrape, on pose, on vise, on coupe, on écarte… jusqu’au dernier radis. Pour préparer les radis rapidement, on change de logique : on garde la botte entière attachée par les fanes et on la traite comme un bloc. Avec une planche stable, un couteau bien aiguisé et une essoreuse à salade, ce simple réflexe efface la corvée.

Le geste unique avec la botte entière : des radis prêts en 30 secondes

Le geste unique commence par les fanes, qui deviennent une poignée. On tient la botte par le vert, radis vers la lame, doigts loin du tranchant. Posée et légèrement calée sur la planche, la botte se tranche d’un seul mouvement, sans scier. Si elle est très épaisse, un second passage rapide suffit. On peut ainsi couper une botte de radis d’un seul geste et lancer des radis apéro rapides presque sans y penser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Installer planche stable, couteau affûté et essoreuse. Glisser un torchon humide sous la planche si besoin, puis rincer rapidement la botte sous un filet d’eau. Technique : Tenir la botte par les fanes, radis vers la lame. Poser sur la planche, caler avec la main libre, puis trancher toutes les pointes d’un geste net. Cuisson : Détacher les radis, les mettre dans le panier de l’essoreuse et couvrir d’eau froide. Brasser quelques secondes, vider, rincer si besoin, puis essorer. Finition : Mettre les radis secs dans un plat. Assouplir le beurre demi-sel avec les herbes, servir en coupelle avec fleur de sel, citron et radis. Garder l’excédent en boîte hermétique au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 3 à 5 min/botte 🔍 Le secret de l’expert Garder la botte attachée aligne les radis et transforme des dizaines de mini gestes en une coupe unique. Les fanes jouent le rôle de poignée sûre, l’eau bien froide resserre la chair et l’essorage évite que l’assaisonnement ne glisse. ✨ Le twist gourmand : Fouetter le beurre demi-sel avec zeste de citron et herbes, et proposer à côté un dip crémeux façon mayo d’avocat pour y plonger directement les radis. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper les fanes avant la découpe puis laisser les radis tremper longtemps dans l’eau, au risque de perdre l’alignement, le croquant et tout le gain de temps.

Radis, beurre salé, citron : le plateau minute qui lance l’apéro

Une fois les radis prêts, on les sert entiers autour du beurre demi-sel aux herbes, de la fleur de sel et du citron, ou à tremper dans un dip type mayo d’avocat. Pour ne rien gaspiller, les fanes se mixent en pesto minute avec huile d’olive, ail, fromage sec et graines, et les radis lavés se gardent 24 h au frais dans une boîte hermétique tapissée de papier absorbant humide.