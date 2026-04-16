Ce menu du jeudi, du petit-déj au dîner, change tout : 5 recettes faciles à adopter dès ce soir

Entre la fatigue du jeudi et les appétits de la maison, ce menu du jeudi promet un repas complet sans vous clouer en cuisine. Brioche, bagel pizza, mousse au chocolat et citronnade s’enchaînent dans un timing malin qui change la donne.

Jeudi soir, la fatigue se lit dans les yeux et pourtant la maison se réveille dès qu’une odeur de brioche chaude envahit la cuisine. La croûte dorée craque, le chocolat emplit l’air, un parfum de citron frais attend au frigo : tout annonce un repas simple mais réjouissant.

Pour transformer ce jeudi ordinaire sans rester des heures aux fourneaux, on joue la carte du menu du jeudi complet : brioches du matin, entrée aux asperges, bagel pizza, mousse au chocolat, citronnade maison. Reste à s’organiser intelligemment pour que tout s’enchaîne sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Brioche au robot : 500 g de farine, 80 g de sucre, 4 œufs, 200 g de beurre mou, 1 sachet de levure boulangère

✅ Entrée asperges-saumon : 1 botte d’asperges vertes, 120 g de saumon fumé, 1 citron, huile d’olive

✅ Bagels pizza : 4 bagels, 200 g de sauce tomate, 200 g de mozzarella, quelques feuilles de basilic

✅ Dessert & boisson : 200 g de chocolat noir, 250 g de mascarpone, 3 œufs, 3 citrons, 50 g de sucre

Menu du jeudi : 5 recettes simples et gourmandes pour régaler toute la famille ce jour-là

Ce menu du jeudi a été pensé pour une famille pressée mais gourmande. Le robot pâtissier pétrit la brioche pendant que l’on s’occupe des enfants. Les asperges vertes s’accordent avec le saumon fumé pour une entrée fraîche, tandis que le bagel se transforme en petite pizza moelleuse qui fait toujours plaisir aux plus jeunes.

La mousse au chocolat à la mascarpone se prépare en avance et attend sagement au frais ; la citronnade se mixe en trois gestes pour accompagner tout le repas. Résultat : un menu du jeudi cohérent, du petit-déjeuner au dîner, sans liste d’ingrédients compliquée ni cuisson technique.

Menu du jeudi : 5 recettes simples et gourmandes pour régaler toute la famille ce jour-là

Pour gagner du temps, on lance la pâte à brioche et la mousse la veille. Le robot travaille dix minutes, puis la pâte repose au frais : cette pousse lente donne une mie plus filante. En parallèle, le chocolat fond doucement au bain-marie avant d’être marié au mascarpone et aux blancs en neige bien fermes.

Le jeudi, on se concentre sur le salé : on blanchit les asperges huit minutes dans une grande casserole d’eau bouillante salée, on dresse ensuite avec le saumon fumé. Pendant ce temps, les demi-bagels, nappés de sauce tomate et de mozzarella, gratinent dix minutes à 200 °C, le temps de mettre la table.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : La veille, lancer brioche et mousse, puis réserver au frais. Technique : Le jour J, préparer asperges, bagels, mozzarella et citrons pressés. Cuisson : Cuire brioches à 180 °C, gratiner bagels, blanchir les asperges. Finition : Finir dressage, sortir la mousse et servir avec la citronnade.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert On mise sur l’anticipation : pousse lente au froid pour la brioche, blancs bien serrés pour la mousse, cuisson courte pour les asperges. Chaque geste est simple, mais parfaitement minuté. ✨ Le twist gourmand : On parfume la citronnade avec menthe ou gingembre, et on ajoute perles de sucre sur les brioches avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne faites jamais fondre le beurre de la brioche et évitez de surcuire asperges ou bagels, qui deviennent mous ou secs.

Menu du jeudi : 5 recettes simples et gourmandes pour régaler toute la famille ce jour-là

Les restes se gèrent facilement : la brioche se garde deux jours bien emballée, parfaite pour le petit-déj grillé ; la mousse tient 48 heures au frais. La citronnade se conserve au réfrigérateur, sans les glaçons. On varie ensuite les garnitures des bagels ou remplace le saumon par des œufs mollets pour les enfants.