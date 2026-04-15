Soirs de flemme : si vous faites encore des pâtes, vous ratez ce dîner à la poêle prêt en 20 minutes dans un seul bol

Ras-le-bol du bol de pâtes les soirs de flemme ? Cette galette à la poêle poivron-thon, prête en 20 minutes, cache un geste clé pour rester crousti-moelleuse.

Arrêtez de faire des pâtes les soirs de flemme : cette galette à la poêle en 20 minutes change absolument tout

Odeur de poivron qui rissolle, bord croustillant qu’on casse à la fourchette, cœur encore tendre : on est loin du bol de pâtes avalé par réflexe.

Cette galette à la poêle en 20 minutes se prépare dans un seul bol et une seule poêle. Une crêpe de placard, nourrissante et colorée, qui remplace sans effort le plat de pâtes. Reste à maîtriser deux ou trois gestes pour qu’elle sorte dorée et moelleuse à chaque fois.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 poivrons rouge et/ou jaune + 1 petit oignon + 1 gousse d’ail

✅ 1 boîte de thon au naturel (140–160 g), très bien égouttée

✅ 3 œufs + 60 g de farine de blé

✅ 2 c. à s. d’huile, sel, poivre, 1/2 c. à c. paprika ou cumin, fromage et herbes au choix

Pourquoi cette galette remplace vos pâtes les soirs de flemme

On parle d’une galette salée rapide qui coche toutes les cases du dîner de flemme à la poêle : peu d’ingrédients, vaisselle minimale, satiété assurée.

Les protéines du thon, les œufs et la farine structurent la galette comme un vrai plat complet, pendant que les poivrons apportent le côté frais, sucré, presque ensoleillé. La base se prête aussi à maïs, courgette ou restes de poulet bien secs.

La base technique qui change tout : poivrons tombés, thon égoutté, appareil qui se tient

La clé, ce sont des poivrons “tombés” à feu vif. Saisis avec oignon et ail, ils perdent leur eau, déclenchent la réaction de Maillard et donnent un parfum qui fait la différence.

Puis on fouette œufs et farine jusqu’à ce que la farine s’hydrate, avant d’ajouter thon égoutté et poivrons tièdes. On obtient un appareil épais, prêt pour une saisie nette à la poêle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper légumes, les faire revenir 5 min à feu vif avec 1 c. à s. d’huile, sel, poivre. Technique : Fouetter œufs et farine ; ajouter thon égoutté, poivrons, épices, fromage et herbes éventuels. Cuisson : Préchauffer la poêle huilée ; former 2 à 4 galettes d’1 cm, cuire 4 min par face sans bouger. Finition : Couper le feu, couvrir 1 min ; servir aussitôt avec salade et sauce yaourt citronnée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert Poivrons vite saisis = moins d’eau et plus de goût. Œufs et farine structurent l’appareil ; sur une poêle préchauffée, avec un film de matière grasse, la température de saisie est bonne et la galette dore sans se dessécher. ✨ Le twist gourmand : Ajouter fromage dans l’appareil, puis couvrir 1 min pour un cœur fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire dans une poêle tiède et humide : la galette ne saisit pas et reste molle.

Comment servir et conserver : du dîner de flemme au batch cooking malin

Servir la galette poivron–thon bien chaude avec une salade croquante et une petite sauce yaourt–citron ou tomate vive.

Les galettes se gardent 2 jours au réfrigérateur, puis se réchauffent doucement à la poêle ou se congèlent à plat pour un dîner de secours.