Gâteau au yaourt : ce simple ingrédient du placard le garde ultra moelleux 3 jours, vous l'avez sûrement chez vous

Sec, compact, votre gâteau au yaourt gâche souvent le goûter du lendemain. Avec un simple ingrédient de placard et quelques gestes précis, la mie change tout.

Gâteau au yaourt : j’ajoute un seul ingrédient simple et il devient encore plus moelleux

Sorti du four, le gâteau au yaourt embaume la cuisine, mie gonflée, croûte dorée. Puis, le lendemain, il devient sec, étouffant. Pourtant, un infime réglage suffit pour changer complètement la texture.

En pâtisserie familiale, on joue rarement avec la farine, la chaleur ou l’humidité. Pourtant, on peut offrir à ce classique du goûter une mie douce plusieurs jours durant grâce à un seul ingrédient discret, déjà présent dans de nombreuses cuisines.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 yaourt nature entier (125 g) + 3 œufs

✅ 150 g de sucre en poudre + 80 g d’huile neutre

✅ 120 g de farine de blé T45 ou T55 + 60 g de fécule de maïs

✅ 11 g de levure chimique, 1 pincée de sel, zeste de citron, fruits au choix

Pourquoi votre gâteau au yaourt finit sec ou compact

Quand on bat la pâte trop longtemps, le gluten de la farine de blé se développe : la mie se resserre, perd son côté aérien. Ajoutez un four trop chaud ou un yaourt allégé, et le gâteau finit sec, parfois même un peu élastique dès le lendemain.

L’ingrédient simple qui change tout : la fécule de maïs

La solution tient dans un basique du placard : la fécule de maïs, type Maïzena. Riche en amidon et presque sans gluten, elle allège la pâte, absorbe mieux les liquides et rend la mie fine, moelleuse et régulière d’un bout à l’autre.

Le ratio gagnant pour un gâteau au yaourt à la fécule de maïs, ultra moelleux, reste simple : environ deux tiers de farine de blé pour un tiers de fécule. L’amidon dilue le gluten, stabilise la structure et le gâteau reste tendre même le surlendemain.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; beurrer ou chemiser un moule. Mélanger yaourt, sucre et huile jusqu’à obtenir une texture lisse. Technique : Ajouter les œufs un par un. Incorporer farine, fécule, levure et sel tamisés, en mélangeant brièvement pour limiter le gluten. Cuisson : Verser dans le moule, lisser. Enfourner 30 à 35 minutes sans ouvrir avant 25 ; baisser à 170 °C si le dessus colore vite. Finition : Laisser tiédir 10 minutes dans le moule, démouler sur une grille pour éviter la condensation, puis laisser refroidir complètement avant de découper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Fécule de maïs et yaourt entier forment un duo gagnant : l’amidon limite le gluten, retient l’humidité et, avec une cuisson douce, garde la mie souple plus longtemps. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques fraises gariguette essuyées, ou des dés de pomme et un peu de cannelle ; la fécule garde le gâteau moelleux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre la pâte après la farine, cuire au‑delà de 180 °C ou utiliser un yaourt 0 % : trois réflexes qui assèchent le gâteau.

Garder ce gâteau ultra moelleux pendant 3 jours

Une fois froid, on le range en boîte hermétique, à température ambiante, pour préserver son moelleux.