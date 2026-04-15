Gâteau au yaourt : ce simple ingrédient du placard le garde ultra moelleux 3 jours, vous l'avez sûrement chez vous
Sec, compact, votre gâteau au yaourt gâche souvent le goûter du lendemain. Avec un simple ingrédient de placard et quelques gestes précis, la mie change tout.
Gâteau au yaourt : j’ajoute un seul ingrédient simple et il devient encore plus moelleux
Sorti du four, le gâteau au yaourt embaume la cuisine, mie gonflée, croûte dorée. Puis, le lendemain, il devient sec, étouffant. Pourtant, un infime réglage suffit pour changer complètement la texture.
En pâtisserie familiale, on joue rarement avec la farine, la chaleur ou l’humidité. Pourtant, on peut offrir à ce classique du goûter une mie douce plusieurs jours durant grâce à un seul ingrédient discret, déjà présent dans de nombreuses cuisines.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 yaourt nature entier (125 g) + 3 œufs
- ✅ 150 g de sucre en poudre + 80 g d’huile neutre
- ✅ 120 g de farine de blé T45 ou T55 + 60 g de fécule de maïs
- ✅ 11 g de levure chimique, 1 pincée de sel, zeste de citron, fruits au choix
Pourquoi votre gâteau au yaourt finit sec ou compact
Quand on bat la pâte trop longtemps, le gluten de la farine de blé se développe : la mie se resserre, perd son côté aérien. Ajoutez un four trop chaud ou un yaourt allégé, et le gâteau finit sec, parfois même un peu élastique dès le lendemain.
L’ingrédient simple qui change tout : la fécule de maïs
La solution tient dans un basique du placard : la fécule de maïs, type Maïzena. Riche en amidon et presque sans gluten, elle allège la pâte, absorbe mieux les liquides et rend la mie fine, moelleuse et régulière d’un bout à l’autre.
Le ratio gagnant pour un gâteau au yaourt à la fécule de maïs, ultra moelleux, reste simple : environ deux tiers de farine de blé pour un tiers de fécule. L’amidon dilue le gluten, stabilise la structure et le gâteau reste tendre même le surlendemain.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; beurrer ou chemiser un moule. Mélanger yaourt, sucre et huile jusqu’à obtenir une texture lisse.
- Technique : Ajouter les œufs un par un. Incorporer farine, fécule, levure et sel tamisés, en mélangeant brièvement pour limiter le gluten.
- Cuisson : Verser dans le moule, lisser. Enfourner 30 à 35 minutes sans ouvrir avant 25 ; baisser à 170 °C si le dessus colore vite.
- Finition : Laisser tiédir 10 minutes dans le moule, démouler sur une grille pour éviter la condensation, puis laisser refroidir complètement avant de découper.
Garder ce gâteau ultra moelleux pendant 3 jours
Une fois froid, on le range en boîte hermétique, à température ambiante, pour préserver son moelleux.
Sources
En bref
- 🍰 Depuis des années, les familles cherchent un gâteau au yaourt ultra moelleux qui ne sèche pas dès le lendemain du goûter.
- ✨ Une simple poudre riche en amidon, ajoutée à la farine et au yaourt entier, transforme la mie et rend le gâteau plus souple et léger.
- 👨🍳 Température précise, temps de repos, conservation en boîte hermétique promettent un gâteau au yaourt moelleux plusieurs jours, à condition de suivre l’astuce clé.
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