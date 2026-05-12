Salade pois chiches, tomates, concombre : cette sauce au citron cache le détail qui change tout cet été
Envie d’une salade pois chiches tomates concombre qui sent le soleil et reste croquante jusqu’au bout ? Cette sauce au yaourt citron change tout en 15 minutes.
Dans le saladier, ça sent le citron fraîchement zesté et l’huile d’olive fruitée. Les pois chiches roulent entre tomates juteuses et concombre ferme. À la fourchette, on entend déjà le croquant ; la promesse d’une bouchée fraîche.
Cette salade pois chiches tomates concombre évoque l’été : rapide, fraîche, rassasiante sans lourdeur. Légumes crus croquants, base de pois chiches qui cale, sauce au yaourt citron qui réveille tout. On ajuste juste l’équilibre, et le voyage commence.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pois chiches 1 bocal 400 g (240 g égouttés), 300 g de tomates, 1 concombre, 1 petit oignon rouge
- ✅ Sauce : 150 g de yaourt grec, zeste et 2 c. à s. de jus d’un citron, 2 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ Assaisonnement : 1 petite gousse d’ail, 1/2 c. à c. de cumin ou zaatar, 1/2 c. à c. de sel, poivre
- ✅ Finition : 100 g de feta, 60 g d’olives, persil, menthe, 1 c. à s. de graines de sésame ou de courge
Salade pois chiches tomates concombre : la base qui fait voyager
Pour cette salade méditerranéenne, on choisit des produits sans chichi. Pois chiches en bocal rincés, tomates mûres, concombre ferme, oignon rouge doux. La feta apporte le salé, les olives le caractère, les herbes fraîches signent le côté plein sud.
Sauce yaourt citron : la méthode pour une salade ultra fraîche
Tout repose sur l’équilibre entre acidité du citron, gras du yaourt, parfum du cumin. On cherche une sauce nappante, fraîche, qui réveille sans dominer.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper tomates et concombre en dés. Saler légèrement le concombre dans une passoire 5 min, puis bien l’essuyer. Émincer l’oignon rouge, rincer et égoutter les pois chiches.
- Technique : Pour la version croustillante, enrober les pois chiches d’huile, paprika, cumin et sel, puis les étaler sur une plaque. Sinon, les garder simplement bien égouttés.
- Cuisson : Enfourner 12 à 15 min à 220 °C en mélangeant à mi-cuisson. Pendant ce temps, mélanger yaourt, zeste et jus de citron, huile d’olive, ail, sel, poivre, cumin ou zaatar, puis ajouter le persil.
- Finition : Dans un grand saladier, réunir tomates, concombre égoutté, oignon et pois chiches. Verser la sauce au dernier moment, mélanger délicatement. Finir avec feta, olives, menthe, graines et un filet d’huile.
Servir et réinventer cette salade de pois chiches
On la sert bien froide, juste assaisonnée. Pour un repas complet, on ajoute boulgour ou quinoa. En pique-nique, sauce et pois chiches rôtis voyagent séparément.
En bref
- 🥗 Salade pois chiches tomates concombre prête en 15 min, avec yaourt grec, citron et herbes fraîches pour un esprit méditerranéen léger.
- 🔥 Étapes clés pour préparer les légumes sans les détremper, choisir entre pois chiches rôtis ou fondants et monter une sauce yaourt citron bien équilibrée.
- ✨ Astuces du chef, geste interdit et twist gourmand au paprika fumé et zaatar promettent une salade pois chiches fraîche qui fait voyager loin.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité