Salade pois chiches, tomates, concombre : cette sauce au citron cache le détail qui change tout cet été

Envie d’une salade pois chiches tomates concombre qui sent le soleil et reste croquante jusqu’au bout ? Cette sauce au yaourt citron change tout en 15 minutes.

Dans le saladier, ça sent le citron fraîchement zesté et l’huile d’olive fruitée. Les pois chiches roulent entre tomates juteuses et concombre ferme. À la fourchette, on entend déjà le croquant ; la promesse d’une bouchée fraîche.

Cette salade pois chiches tomates concombre évoque l’été : rapide, fraîche, rassasiante sans lourdeur. Légumes crus croquants, base de pois chiches qui cale, sauce au yaourt citron qui réveille tout. On ajuste juste l’équilibre, et le voyage commence.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pois chiches 1 bocal 400 g (240 g égouttés), 300 g de tomates, 1 concombre, 1 petit oignon rouge

✅ Sauce : 150 g de yaourt grec, zeste et 2 c. à s. de jus d’un citron, 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ Assaisonnement : 1 petite gousse d’ail, 1/2 c. à c. de cumin ou zaatar, 1/2 c. à c. de sel, poivre

✅ Finition : 100 g de feta, 60 g d’olives, persil, menthe, 1 c. à s. de graines de sésame ou de courge

Salade pois chiches tomates concombre : la base qui fait voyager

Pour cette salade méditerranéenne, on choisit des produits sans chichi. Pois chiches en bocal rincés, tomates mûres, concombre ferme, oignon rouge doux. La feta apporte le salé, les olives le caractère, les herbes fraîches signent le côté plein sud.

Sauce yaourt citron : la méthode pour une salade ultra fraîche

Tout repose sur l’équilibre entre acidité du citron, gras du yaourt, parfum du cumin. On cherche une sauce nappante, fraîche, qui réveille sans dominer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper tomates et concombre en dés. Saler légèrement le concombre dans une passoire 5 min, puis bien l’essuyer. Émincer l’oignon rouge, rincer et égoutter les pois chiches. Technique : Pour la version croustillante, enrober les pois chiches d’huile, paprika, cumin et sel, puis les étaler sur une plaque. Sinon, les garder simplement bien égouttés. Cuisson : Enfourner 12 à 15 min à 220 °C en mélangeant à mi-cuisson. Pendant ce temps, mélanger yaourt, zeste et jus de citron, huile d’olive, ail, sel, poivre, cumin ou zaatar, puis ajouter le persil. Finition : Dans un grand saladier, réunir tomates, concombre égoutté, oignon et pois chiches. Verser la sauce au dernier moment, mélanger délicatement. Finir avec feta, olives, menthe, graines et un filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Prêt en 15 min 🔍 Le secret de l’expert Salage du concombre, sauce ajoutée à la fin et juste dosage citron/gras garantissent croquant et fraîcheur durable. ✨ Le twist gourmand : Pois chiches rôtis au paprika fumé, zaatar dans la sauce, une pincée de sumac sur la feta. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger la sauce trop tôt ou oublier de dégorger le concombre ; salade triste et aqueuse assurée.

Servir et réinventer cette salade de pois chiches

On la sert bien froide, juste assaisonnée. Pour un repas complet, on ajoute boulgour ou quinoa. En pique-nique, sauce et pois chiches rôtis voyagent séparément.