Croûtes de pizza : ne les jetez plus, ma belle-mère italienne en fait ce snack d'apéro que tout le monde s'arrache

Un tas de croûtes de pizza refroidit au bord des assiettes quand une belle-mère italienne s'insurge. En quelques gestes, elle les change en apéritif inattendu.

Fin de soirée pizza, cartons ouverts, conversations qui traînent… et ces croûtes sèches que tout le monde repousse. Elles ont perdu la chaleur du four mais gardent l’odeur du pain, un peu de fumé. Par réflexe, on s’apprête à les balayer vers la poubelle, en se disant qu’elles n’ont plus aucun intérêt.

C’est exactement là qu’une belle-mère italienne s’offusque et sort son arme fatale : transformer ces restes en biscuits d’apéritif. En dix minutes, les croûtes deviennent si croustillantes qu’on finit par en réclamer davantage que la pizza elle-même.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de croûtes de pizza froides (restes de 2 à 3 pizzas)

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra

✅ 1 c. à soupe d’origan, 1 c. à café de paprika fumé, un peu d’ail

✅ Fleur de sel, poivre, 2 c. à soupe de parmesan ou pecorino râpé (option)

La scène de crime : pourquoi on jette (à tort) les croûtes de pizza

Dans la plupart des foyers, le cornicione finit abandonné, puis jeté. Si on pèse ce qui reste après une commande pour quatre, on atteint vite l’équivalent d’un petit pain entier. Une hérésie quand on sait que cette pâte a longuement fermenté avant la cuisson. Plutôt que d’empiler les bords dans l’assiette, on peut en faire la base d’une recette anti-gaspi croûtes de pizza vraiment bluffante. Après cela, on ne se demandera plus que faire des croûtes de pizza.

Le déclic venu d’une belle-mère italienne : la croûte devient star de l’apéro

La solution venue d’Italie tient en trois gestes. On laisse d’abord refroidir les croûtes, puis on les découpe en bâtonnets – parfaits comme gressins de croûtes de pizza – ou en lamelles très fines, façon chips prêtes à croquer. Ensuite, on les réunit dans un grand saladier avec huile d’olive, origan, paprika, ail, fleur de sel et poivre, avant de les masser pour qu’aucune zone ne reste sèche.

Enfin, direction le four, préchauffé à 180–190 °C. Étalés en une seule couche sur papier cuisson, les morceaux dorent et deviennent ultra-croustillants en 8 à 10 minutes à peine. Pour des croûtes très sèches, on peut vaporiser un voile d’eau avant l’huile ; à la sortie, un nuage de parmesan ou de pecorino parachève la métamorphose.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler les croûtes froides, les couper en bâtonnets ou lamelles. Technique : Verser huile, herbes, paprika, ail, sel, poivre ; masser pour enrober. Cuisson : Préchauffer à 190 °C, étaler sur papier cuisson sans superposer et cuire 8 à 10 minutes. Finition : Laisser sécher quelques minutes, ajouter éventuellement parmesan râpé et servir avec un dip.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈20 min 🔍 Le secret de l’expert Une seconde cuisson forte déshydrate la pâte et la dore : la croûte durcit, devient parfumée. L’huile d’olive conduit la chaleur, colle les épices et uniformise le croustillant. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter parmesan ou pecorino râpé et un souffle de zeste de citron : effet aperitivo garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument de serrer les croûtes sur la plaque ou de trop cuire : elles deviendraient dures, amères et impossibles à grignoter.

Aller plus loin : trois autres idées anti-gaspi avec les croûtes

S’il en reste, on laisse refroidir complètement ces biscuits avant de les glisser dans une boîte métallique hermétique : ils gardent leur croquant deux à trois jours. On peut aussi les recasser pour en faire des croûtons de salade ou une chapelure parfumée pour gratins, qui prolongent encore un peu l’esprit de la soirée pizza.