Apéro : ce simple ingrédient des sodas ajouté à mon thé glacé mangue a fait oublier l'Aperol à tous mes invités

À l’heure de l’apéro, ce thé glacé à la mangue a fini par voler la vedette aux spritz sur ma terrasse. Quel petit twist pétillant le rend aussi addictif ?

J’ai ajouté un ingrédient improbable à mon thé glacé à la mangue : depuis, plus personne ne veut de spritz à l’apéro

Sur la table basse, les verres perlent déjà de fraîcheur, les glaçons tintent, et une couleur dorée attire tous les regards. Ça sent la mangue bien mûre, le citron vert fraîchement pressé, avec ce petit fond de thé noir qui rappelle les vrais cocktails de bar. Une gorgée, et la bouche se réveille sans lourdeur, ni sucre collant.

À la base, ce n’était qu’un simple thé glacé à la mangue. Puis on a ajouté un ingrédient que l’on réserve d’ordinaire aux sodas : une eau pétillante travaillée comme le ferait un barman. Résultat, un faux spritz, un vrai long drink sans alcool, qui fait sérieusement de l’ombre à l’aperol. La clé tient en quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 l d’eau + 10 g de thé noir infusé (ou 5 sachets)

✅ 1 mangue bien mûre (≈ 300 g) en purée de mangue lisse + 50 ml d’eau

✅ 60 ml de jus de citron vert frais + 60 ml de sirop de sucre (sucre + eau)

✅ 500 ml d’eau pétillante très froide, glaçons, rondelles de citron vert, menthe

Pourquoi ce thé glacé à la mangue détrône le spritz à l’apéro

Beaucoup de thés glacés maison sont trop sucrés, un peu plats, sans vrai relief. Ici, l’ossature vient du thé noir : une infusion à chaud, infusion courte de 4 minutes, qui apporte des tannins maîtrisés, sans amertume agressive. La mangue apporte la chair, le jus de citron vert frais taille l’attaque, le sirop de sucre arrondit les angles. On obtient une base de thé glacé structurée comme un cocktail, parfaite pour une boisson d’apéritif pétillante.

L’ingrédient improbable et la bonne méthode pour un thé glacé à la mangue pétillant (sans alcool)

Le twist, c’est l’eau gazeuse utilisée comme un spiritueux : très froide, bulles franches, versée au dernier moment le long de la carafe. On ne remue presque pas, pour ne pas casser le gaz. Cette eau pétillante très froide réveille l’aromatique de la mangue, accentue l’acidité du citron, allège la sensation sucrée. En bouche, ce thé glacé à la mangue pétillant se comporte vraiment comme un spritz, mais sans alcool ni lourdeur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter 1 l d’eau à frémissement, ajouter le thé noir, laisser 4 minutes, filtrer, refroidir puis placer au frais. Technique : Mixer la chair de mangue avec 50 ml d’eau pour une purée fluide, l’ajouter au thé froid avec citron vert et sirop, goûter et ajuster. Cuisson : Pas de cuisson, mais une infusion à chaud courte ; laisser reposer cette base au réfrigérateur au moins 2 heures pour qu’elle se pose. Finition : Juste avant de servir, verser doucement l’eau pétillante très froide, mélanger une seule fois, puis servir sur beaucoup de glaçons avec citron vert et menthe.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 2 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Infuser le thé noir brièvement limite les tannins trop marqués et laisse la mangue s’exprimer. Le citron vert nettoie le palais, le sirop donne le corps d’un vrai cocktail, tandis que le CO₂ de l’eau gazeuse retient les arômes et démultiplie la sensation glacée en bouche. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une mini pincée de sel fin dans la base avant les bulles pour booster la mangue, ou préparer un sirop de sucre maison infusé à la menthe ou au gingembre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser une eau pétillante tiède puis remuer vigoureusement ; on chasse le gaz, on accentue l’amertume d’un thé trop infusé, et une mangue peu mixée laisse une texture granuleuse en bouche.

Variantes, service et préparation à l’avance

On peut préparer la base la veille, bien froide, et ne sortir l’eau gazeuse qu’au dernier moment. Pour une version “spritz killer” très sèche, on baisse le sirop à 40 ml, on monte le citron vert à 80 ml et on passe à 600 ml d’eau pétillante. Pour une version plus douce, on garde 60 ml de sirop, on descend le citron à 40 ml et on ajoute une demi-mangue bien parfumée.

Envie d’une touche alcoolisée ? On verse 2 cl de rhum blanc ou de gin dans chaque verre avant d’ajouter le mélange pétillant. Avec des chips de tortilla, des cacahuètes pimentées ou des crevettes au citron vert, ce faux spritz à la mangue fait doucement oublier les verres orangés de l’apéro.