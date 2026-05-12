Voici la méthode que certains jardiniers utilisent pour cueillir des fraises de mars à novembre, à adopter au plus vite

Partout en France, des jardiniers ramassent encore des fraises à la Toussaint, sans serre ni matériel coûteux. Leur secret ? Un jeu de variétés savamment pensé et quelques soins ciblés.

Dans beaucoup de têtes, la fraise reste ce petit plaisir qu’on savoure en mai-juin avant de lui dire au revoir pour un an. Pourtant, dans des jardins très ordinaires, des bols bien remplis s’invitent encore sur la table à la Toussaint, sans serre ni matériel compliqué, alors que les prix des barquettes flambent au supermarché.

Ce changement ne doit rien à la magie, mais à une stratégie simple : jouer avec les dates de récolte des différentes variétés et bichonner un coin de terre – ou quelques pots sur le balcon. En combinant bien ses plants, certains jardiniers ont déjà cueilli des fraises de mars à novembre ; voyons comment reproduire ce scénario chez vous.

Pourquoi la saison des fraises ne s’arrête plus en juin

Ce qui limite vraiment la saison à la maison, ce n’est pas le climat français, mais le choix des fraisiers. Les variétés précoces comme Gariguette ou Ciflorette ouvrent le bal au printemps, les variétés de saison comme Cijosée prennent le relais en début d’été, puis les fraisiers remontants prolongent la fête par vagues successives jusqu’aux premières gelées.

En associant ces familles, la récolte a commencé dès mars chez certains jardiniers et s’est poursuivie jusqu’en novembre, y compris sur un simple balcon bien exposé. L’idée-clé pour prolonger la saison des fraises : penser “calendrier” au moment de l’achat des plants, plutôt que coup de cœur sur une seule variété.

Remontantes, non remontantes : le duo qui étire les récoltes

Nous avons tous déjà vu un rang de fraisiers donner à fond pendant quelques semaines… puis plus rien. Ce sont les fraisiers non remontants : un feu d’artifice de printemps, parfait pour les confitures et les desserts en série. Gariguette, Ciflorette ou Cijosée offrent une grosse vague de fruits entre avril et juin, puis se reposent pour le reste de l’année.

À l’inverse, les fraisiers remontants comme Charlotte ou Mara des bois produisent moins d’un coup, mais reviennent régulièrement de l’été jusqu’à l’automne. En mélangeant ces deux profils, en pleine terre comme en pot, les jardiniers obtiennent des bols de fraises presque en continu au lieu d’une saison éclair.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de récolte jusqu’à 9 mois/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En combinant fraisiers précoces, de saison et remontants, chaque variété prend le relais de la précédente. Dans un sol léger, bien composté, avec une bonne exposition et des plants régulièrement renouvelés, la production se prolonge naturellement jusqu’aux premiers froids. 💡 Le petit plus : installer quelques fraisiers remontants en pot près de la maison permet de surveiller les dernières fleurs d’automne et de les couvrir d’un voile en cas de petite gelée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : ne planter qu’une seule variété non remontante dans un sol lourd, sans paillage ni renouvellement des fraisiers au bout de trois ans.

Préparer un coin à fraises qui donne jusqu’en novembre

Pour que cette stratégie tienne dans la durée, le sol a été travaillé en profondeur, allégé avec du compost, bien drainé et maintenu frais par un paillage. Au jardin comme en jardin urbain sur balcon, les fraisiers ont profité d’un emplacement en plein soleil dans la plupart des régions, ou d’une légère mi-ombre dans le Sud pour éviter les feuilles brûlées.

Les jardiniers qui récoltent encore des fraises à la Toussaint suivent quelques réflexes simples :

arroser régulièrement sans détremper, et retirer les feuilles abîmées ;

désherber autour des plants et garder les fruits au propre grâce au paillage ;

appliquer la règle des trois ans en replantant les stolons pour garder des fraisiers jeunes et productifs.