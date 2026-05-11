Glycine pleine de feuilles mais sans fleurs : cette taille en août corrige l’erreur de mai et relance la floraison

Vos glycines flamboyantes au printemps se transforment en rideau de feuilles l’été ? Entre une erreur de calendrier et une taille glycine août, tout change.

Au printemps, la scène est parfaite : façade noyée de grappes mauves, parfum sucré, photos obligatoires… puis, en plein été, plus rien. Seulement un rideau de feuilles vertes qui cache la maison sans offrir la moindre fleur.

On incrimine souvent le manque d’engrais, voire une soi-disant « mauvaise main ». En réalité, une glycine qui a bien fleuri au printemps mais reste muette ensuite souffre presque toujours du même problème : son calendrier de taille. Et la clé se joue autour d’une seule date, en août.

Votre glycine peut fleurir deux fois… si on respecte son rythme

Dans de bonnes conditions, la glycine offre une grande floraison entre avril et juin, puis une remontée plus légère en fin d’été, parfois jusqu’en septembre. C’est surtout vrai pour la glycine de Chine Wisteria sinensis, plus généreuse que la japonaise Wisteria floribunda, souvent moins remontante.

Cette liane fleurit sur du bois déjà formé : les grappes sortent de courts rameaux nés l’année précédente. Si la plante est encore très jeune, issue de semis, ou si elle manque de plein soleil, la floraison a forcément été plus timide. Mais quand une glycine adulte explose au printemps puis s’essouffle, le vrai suspect reste la façon dont on l’a taillée.

Nous avons tous déjà trop taillé en mai… au pire moment

Les grappes fanent, il fait doux, on veut « ranger » la façade : coup de sécateur sur toutes ces longues tiges vertes qui fouettent la terrasse. Ce geste, si satisfaisant sur le moment, a pourtant supprimé les pousses qui portaient déjà les futurs bourgeons à fleurs de l’été.

La glycine fabrique des bourgeons pour le bois et d’autres pour les fleurs. En intervenant juste après la floraison de printemps, on force la plante à refaire du feuillage au lieu de préparer des boutons floraux. La taille de structure, elle, se fait en fin d’hiver, sur les rameaux nus, pas en mai.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Nombre de tailles estivales 1 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En attendant août pour intervenir, la glycine a eu le temps de programmer ses boutons floraux sur le bois de l’année. En raccourcissant alors les longs sarments et en gardant seulement quelques yeux à la base, la sève se concentre là où naîtront les futures grappes. 💡 Le petit plus : sur une glycine greffée bien installée, exposée plein sud, cette taille d’août suffit souvent à offrir une seconde vague de fleurs sans aucun engrais spécial. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler sévèrement votre glycine juste après la floraison de printemps, sous peine de supprimer les bourgeons d’été.

La taille d’août, ce geste simple qui transforme la glycine

Le nouveau réflexe est facile à retenir : d’avril à fin juillet, on range le sécateur. On admire, on attache les tiges à la pergola, mais on ne coupe plus. Toute la stratégie de la taille glycine août commence par ce temps de pause.

En août, on repère les longs sarments souples de l’année et on les raccourcit en ne gardant que deux ou trois bourgeons près de leur base, soit une vingtaine de centimètres. On ne touche pas aux grosses branches charpentières. Une seule taille estivale bien placée, complétée par une petite taille de nettoyage en fin d’hiver, suffit alors à transformer ce mur de feuilles en nuage parfumé, année après année.