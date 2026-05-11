Fin de mois difficile : ce ragoût ultra économique à 4 ingrédients réchauffe toute la famille pour moins de 2 €

En fin de mois, quand le frigo sonne creux, ce ragoût du pauvre redonne du poids au dîner sans plomber le budget. En misant sur un mijotage malin, il change quatre ingrédients ordinaires en plat qui cale vraiment.

Quand le compte en banque tire la langue, une cocotte posée sur le feu change tout. L’odeur du bœuf qui dore, des légumes qui fondent et de la tomate qui réduit remplit la cuisine et promet un bol de chaleur.

On a peu d’ingrédients, un frigo presque vide et la crainte de finir avec une soupe fade. C’est là que le ragoût du pauvre entre en scène : recette économique qui nourrit et réchauffe vraiment. Comment fait‑il autant avec si peu ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 450 g de bœuf haché (≈ 15 % de MG)

✅ 4 pommes de terre moyennes (≈ 600 g), épluchées

✅ 4 carottes moyennes (≈ 400 g), épluchées et en morceaux

✅ 500 ml de bouillon de bœuf + 400 g de tomates en dés

Pourquoi ce ragoût du pauvre sauve les fins de mois difficiles

Dans ce ragoût du pauvre fin de mois, chaque ingrédient compte. Pommes de terre et carottes, légumes racines peu chers, rassasient et apportent de la douceur. Oignon et ail posent la base aromatique. Un peu de bœuf haché, bouillon de bœuf, tomates en dés et concentré donnent déjà une sauce généreuse.

Le mijotage intelligent : peu d’ingrédients, un maximum de goût

Tout repose ensuite sur le mijotage à feu doux. On fait d’abord colorer le bœuf haché : cette réaction de Maillard crée des sucs. Mélangés au bouillon, aux tomates et au concentré, ils réduisent en une réduction de sauce ; l’amidon des pommes de terre lie la sauce et la rend nappante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher pommes de terre, carottes, oignon ; couper en gros morceaux, hacher l’oignon, ciseler l’ail. Technique : Chauffer l’huile, saisir le bœuf haché à feu vif jusqu’à coloration brune, puis retirer l’excès de gras. Cuisson : Mettre viande, légumes, ail, tomates en dés, concentré, herbes, sel, poivre et bouillon dans la cocotte. Finition : Couvrir et mijoter 1 h 30–2 h à feu doux ; ajuster l’assaisonnement et la consistance de la sauce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1,50–2 € / personne 🔍 Le secret de l’expert La viande bien dorée parfume bouillon, tomates et concentré ; en réduisant à feu doux, l’amidon des pommes de terre lie la sauce et donne cette richesse presque crémeuse. ✨ Le twist gourmand : Faire revenir le concentré de tomate 1 minute dans le fond chaud de la cocotte avant le bouillon pour le caraméliser légèrement et booster couleur et goût. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couvrir les ingrédients d’eau et laisser bouillir fort ; la sauce se dilue, la viande sèche, les légumes se défont et tout le charme du ragoût du pauvre disparaît.

Varier et conserver son ragoût du pauvre sans dépenser plus

Ce ragoût supporte tous les ajustements malins. On peut le rallonger avec des légumineuses peu chères, pois chiches ou lentilles cuites, ou glisser des restes de légumes. Il se garde trois jours au réfrigérateur, se congèle très bien. Servi avec pain grillé, salade ou cornichons, il assure souvent deux soirs de repas.