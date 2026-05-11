Ce dessert à la fraise façon resto étoilé, ultra léger et sans crème, va vous sauver après vos repas copieux
Envie d’un dessert léger après un gros repas, mais avec le panache d’un restaurant étoilé ? Ces îles flottantes à la fraise misent sur un pochage précis et un dressage minute dont un détail change tout.
Dans la cuisine, l’odeur des fraises bien mûres se mêle encore à celle du plat servi juste avant. On a envie d’un dessert qui glisse, léger, presque aérien. Ces îles flottantes à la fraise apportent ce nuage moelleux, posé sur un coulis rouge vif qui réveille la bouche sans l’alourdir.
La meringue pochée y est travaillée comme au restaurant : blancs en neige bien serrés, pochage minute dans une eau frémissante, puis dressage à l’assiette qui fait tout de suite dessert de chef aux fraises. Trois ingrédients principaux, peu de sucre, beaucoup de fruit. Reste à connaître les bons gestes pour que le résultat soit vraiment digne d’un resto étoilé.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de fraises bien mûres
- ✅ 2 blancs d’œufs (pour 2 à 4 parts)
- ✅ 3 c. à s. de sucre ou édulcorant
- ✅ 1 c. à café de jus de citron et arômes (vanille, menthe, basilic)
Pourquoi ces îles flottantes à la fraise sont parfaites après un repas copieux
Sans crème anglaise, ces îles flottantes à la fraise restent légères : uniquement des blancs d’œufs, un coulis de fraise et un sucre ajustable. La texture aérienne de la meringue pochée contraste avec l’acidité des fraises ; après un repas copieux, on se régale sans lourdeur.
Pas à pas : des îles flottantes à la fraise façon resto étoilé
Pour un dessert léger à la fraise façon restaurant étoilé, on se concentre sur quatre étapes très simples : un coulis intense, des blancs bien serrés, un pochage précis et un dressage net.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mixer les fraises avec le sucre et le citron en coulis.
- Technique : Monter les blancs en neige ferme, jusqu’aux pics fermes, puis les serrer avec sucre.
- Cuisson : Former des quenelles et les pocher dans l’eau juste frémissante.
- Finition : Égoutter, déposer sur le coulis de fraise bien froid, ajouter herbes fraîches ou éclats de fraise.
Préparer à l’avance, conserver et adapter vos îles flottantes à la fraise
Le coulis se prépare à l’avance et attend au frais, bien couvert. Les îles se pochent plus tard, se gardent égouttées au réfrigérateur, puis on fait un montage minute pour garder coulis brillant et blancs souples.
On compte un blanc pour une à deux personnes, parfait après un repas copieux ou pour un plaisir plus généreux.
En bref
- 🍓 Îles flottantes à la fraise sans crème anglaise, dessert léger idéal après un repas copieux, basé sur quelques ingrédients simples et peu de sucre.
- 🍽️ Étapes clés : coulis de fraise vif, blancs en neige bien serrés, meringue pochée dans l’eau frémissante, puis dressage à l’assiette façon restaurant étoilé.
- ✨ Astuces de chef sur le pochage minute, le contraste chaud-froid et le travail de l’acidité des fraises promettent un dessert de nuage vraiment inoubliable.
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