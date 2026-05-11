Dimanche pluvieux, frigo presque vide : ces 5 recettes express et réconfortantes sauvent le repas sans faire de courses
Pluie battante, frigo clairsemé et grosse flemme de sortir poseront vite moins problème qu’il n’y paraît. En cinq recettes ultra simples, ce dimanche gris vire au repas cocooning.
Dimanche pluvieux, frigo presque vide : ces 5 recettes faciles et réconfortantes sauvent le repas
La pluie tambourine sur les vitres, la lumière baisse et la cuisine paraît encore plus silencieuse. On ouvre le frigo : une courgette qui fait grise mine, deux carottes, quelques œufs, un peu de lait… Rien qui ressemble à un vrai repas, et pourtant l’envie de chaud se fait pressante.
C’est exactement le moment où quelques recettes faciles frigo presque vide peuvent changer l’ambiance. Avec cinq préparations toutes simples, on passe de la panne d’inspiration à un menu complet, du salé au sucré. Reste à voir comment orchestrer tout cela sans sortir faire des courses…
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte brisée prête à dérouler (230 g)
- ✅ 4 œufs moyens
- ✅ 200 g de riz blanc
- ✅ 100 g de chocolat noir pâtissier
Frigo presque vide, grosse flemme : comment sauver le repas d’un dimanche pluvieux ?
L’idée n’est pas de sortir une batterie de casseroles, mais de tirer parti des basiques qu’on a souvent sous la main. Une pâte brisée, quelques légumes, un peu de poisson blanc congelé, du riz, des œufs, du lait, un reste de beurre et une tablette de chocolat suffisent.
Avec ces briques, on assemble un vrai menu cocooning : tarte de printemps aux légumes façon fond de frigo, filet de poisson à la normande, riz aux épices et aux herbes, puis madeleines à la vanille et chocolat chaud maison. Des gestes simples, très peu d’ustensiles, et un four à 180 °C qui devient l’allié de la journée.
Organisation express : en moins d’1 heure, un vrai menu complet avec presque rien
La clé, c’est l’enchaînement. On prépare tout pendant que le four chauffe, puis on laisse les cuissons douces travailler pour nous. Comme pour un poisson délicat, on évite les températures trop fortes ; le résultat reste moelleux, parfumé, sans stress.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, sortir tous les ingrédients, laver et couper les légumes, émincer l’oignon, rincer le riz, casser le chocolat en carrés.
- Technique : Garnir la pâte brisée de légumes et d’un mélange œufs-lait, lancer le riz avec curry et herbes, faire revenir l’oignon puis saisir le poisson, fouetter la pâte à madeleines et la laisser reposer.
- Cuisson : Enfourner la tarte 30 à 35 min, laisser le riz cuire à couvert jusqu’à absorption, ajouter crème et citron au poisson pour 5 min à feu doux, monter le four à 200 °C et cuire les madeleines 10 min.
- Finition : Pendant les dernières minutes, chauffer le lait, y faire fondre le chocolat sans le faire bouillir, assaisonner poisson, riz et tarte, démouler les madeleines et servir le chocolat chaud.
Variantes ultra simples pour les prochains dimanches pluvieux
Pas de courgette ? On remplace par des poireaux, du brocoli ou des restes de légumes rôtis ; l’important est de garder des morceaux pas trop gros. Le riz peut devenir plat complet avec une poignée de pois chiches ou de légumes surgelés.
Si on n’a pas de poisson blanc, une boîte de sardines ou de maquereau égouttée fonctionne aussi, ajoutée en fin de cuisson pour rester moelleuse. Côté sucré, la vanille cède sa place au citron, à la fleur d’oranger ou à un simple sucre roux ; de quoi réécrire ce menu, dimanche après dimanche, sans refaire la liste de courses.
Sources
En bref
- 🌧 Dimanche pluvieux, frigo presque vide et envie de chaud : ces recettes faciles frigo presque vide promettent un vrai repas sans sortir faire les courses.
- 🍽 Cinq préparations salées et sucrées s’enchaînent simplement pour composer tarte, plat, accompagnement, dessert et boisson chaude avec des ingrédients basiques du placard.
- 🕒 Organisation malin, gestes d’expert et erreurs fatales à éviter transforment ces basiques en menu cocooning dont certains secrets pourraient surprendre même les cuisiniers aguerris.
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