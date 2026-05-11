Jardin : ces 6 arbustes colorés créent une haie persistante qui cache vos voisins, à condition d’éviter cette erreur

En ville comme à la campagne, beaucoup rêvent d’une haie persistante colorée qui masque enfin le vis-à-vis. Quels 6 arbustes choisir sans se tromper ni enfreindre la loi ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Photinia x fraseri 🌸 Nom courant Photinia 📏 Dimensions 3 à 4 m de haut x environ 2 à 3 m de large ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -15 °C en sol bien drainé 🍂 Feuillage Persistant, jeunes pousses rouge vif puis vert brillant

Dans beaucoup de jardins, la haie ressemble encore à une barrière de thuyas bien sages, efficace contre le vis-à-vis mais assez déprimante dès que le ciel se couvre. Un ruban vert uniforme, sans relief, qui se dégarnit à la base et laisse finalement entrevoir la terrasse du voisin.

Bonne nouvelle : une haie peut au contraire devenir un décor vivant, changeant et très intime. En misant sur quelques arbustes colorés pour haie persistante, on obtient un écran dense toute l’année, ponctué de jeunes pousses rouges, de feuillages panachés, de fleurs et de baies. Reste à choisir les bons alliés… et à respecter une règle clé pour éviter les mauvaises surprises.

Une haie persistante, mais jamais monotone

Au lieu de planter une seule espèce au kilomètre, les paysagistes composent désormais des haies mixtes, comme un patchwork de textures. L’Aucuba du Japon éclaire l’ombre avec ses feuilles vertes mouchetées de jaune, tandis que le Berbéris passe du vert tendre au pourpre et se couvre de petites baies rouges. Le Fusain de fortune, compact (autour d’1,5 m), dessine la base de la scène avec son feuillage panaché très graphique.

Plus haut, le Photinia joue les vedettes : ses jeunes pousses rouges au printemps, puis vert brillant, forment facilement une haie de 3 à 4 m, avec une croissance de 40 à 60 cm par an. Le Troène doré, opaque toute l’année, apporte ses touches jaune et vert, tandis que le Laurier-rose, réservé aux climats doux ou à la culture en bac, signe la haie de grandes fleurs du printemps à l’automne.

Les 6 arbustes colorés à adopter selon votre jardin

Nous avons tous déjà planté “au coup de cœur” avant de réaliser que l’arbuste déteste notre exposition. Pour éviter ça, on pense d’abord lumière et climat, puis on pioche dans ces valeurs sûres pour composer une haie persistante colorée vraiment adaptée.

Aucuba du Japon : idéal en façade nord ou sous un arbre, il supporte l’ombre et structure le fond.

Berbéris : aime le soleil, offre un feuillage changeant et des baies décoratives, parfois comestibles cuisinées.

Fusain de fortune : très rustique, jusqu’à -20 °C, parfait en bordure de haie ou petit jardin.

Laurier-rose : pour les régions douces ou un grand bac rentré l’hiver ; toutes ses parties sont toxiques.

Photinia : squelette de la haie, dense et rapide, supporte très bien les tailles régulières.

Troène doré : champion des milieux urbains, feuillage panaché et écran efficace contre le bruit et les regards.

Planter et entretenir une haie persistante vraiment opaque

Une erreur ruine beaucoup de projets : ignorer les distances. L’article 671 du Code civil impose de planter à au moins 0,50 m de la limite pour une haie jusqu’à 2 m, et à 2 m si l’on vise plus haut. Entre les arbustes, on espace généralement de 80 cm à 1 m ; plus serré, les racines s’étouffent et la base se dégarnit, plus large, la haie reste trouée plusieurs années.

Les deux premières années, un arrosage suivi et un bon paillage aident ces arbustes persistants à bien s’installer. Ensuite, une taille légère au printemps sur Photinia, Troène doré, Berbéris et Fusain suffit à garder la haie compacte et spectaculaire. D’ailleurs, on place toujours le Laurier-rose loin des jeux d’enfants et on le taille ganté, histoire que cette haie de rêve reste aussi belle que sereine au quotidien.