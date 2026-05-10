Horoscope du 11 au 17 mai 2026 : cette nouvelle lune bouscule tout, cinq signes jouent gros en amour et argent

Du 11 au 17 mai 2026, une Super Nouvelle Lune en Taureau redistribue les cartes de l’amour, de l’argent et du travail pour chaque signe. Votre ciel pourrait basculer plus vite que prévu.

Entre deux saisons, la mi-mai 2026 marque un tournant discret mais bien réel dans le ciel. Alors que le Soleil traverse toujours le Taureau, la semaine du 11 au 17 mai s’ouvre sur une atmosphère plus posée, plus concrète, presque décidée à ralentir les excès des dernières semaines. Les planètes préparent pourtant un pic d’intensité : une Super Nouvelle Lune en Taureau vient remettre de l’ordre dans ce qui compte vraiment, sans prévenir.

Sur cette toile de fond, la conjonction Soleil-Mercure du 14 mai aiguise les idées et les décisions, avant que Mercure ne file en Gémeaux le 17, accélérant d’un coup les échanges. En arrière-plan, Mars et Chiron en Bélier encouragent l’affirmation de soi, tandis que Pluton rétrograde en Verseau demande de la prudence dans les engagements lourds. Entre amour, argent, travail et énergie, cet horoscope du 11 au 17 mai 2026 signe par signe réserve des virages bien marqués : à chacun son tempo.

Nouvelle Lune en Taureau : le ton de la semaine du 11 au 17 mai 2026

Le samedi 16 mai, la Nouvelle Lune en Taureau atteint son maximum vers 20 h 01 UTC, au dernier décant du signe. Ce rendez-vous de Terre met l’accent sur la sécurité matérielle, la stabilité émotionnelle et les projets au long cours. Beaucoup ressentent le besoin de reprendre la main sur leurs dépenses, leur rythme de vie ou leur confort au quotidien, avec une envie de bâtir plus solide plutôt que de multiplier les paris risqués.

Dans ce climat, cinq signes jouent avec un avantage net : Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion et Capricorne surfent sur une vague de consolidation et de tournants positifs, surtout en amour et sur le plan financier. Les autres ne sont pas laissés de côté, mais doivent composer avec des ajustements intérieurs. Tout au long de la semaine, le passage de la Lune des Poissons aux Gémeaux colorera l’ambiance : introspection en début de semaine, action, puis décisions concrètes autour de la Nouvelle Lune.

Horoscope du 11 au 17 mai 2026 : signes de Feu et de Terre

Pour le Bélier, la semaine est solide : vous vous sentez plus ancré, vos compétences sont remarquées et des occasions d’améliorer vos revenus surgissent si vous évitez la précipitation. Le Lion gagne du terrain à force de petites victoires professionnelles, sa visibilité augmente et une parole bien posée peut marquer durablement ; en amour, la tendresse circule facilement. Chez le Sagittaire, le climat est dynamique : vos initiatives trouvent un écho, mais un budget maîtrisé reste la clé pour que l’enthousiasme ne se transforme pas en dépenses impulsives.

Le Taureau avance lentement mais sûrement : vos bases se consolident, même si un imprévu ou des moyens plus serrés vous obligent à revoir vos priorités financières et votre organisation quotidienne. La Vierge profite d’une énergie conquérante pour franchir un cap au travail ; la création de valeur attire naturellement de meilleures opportunités, à condition de ne pas se perdre dans le perfectionnisme. Quant au Capricorne, il mêle introspection et efficacité : vous restez fiable, vos finances demeurent mesurées et votre cœur s’ouvre à davantage de chaleur et de complicité.

Horoscope du 11 au 17 mai 2026 : signes d’Air et d’Eau

Chez les signes d’Air, la semaine reste claire et communicante. Gémeaux : votre identité rayonne, l’organisation suit et une communication simple vous évite toute surcharge, surtout à l’approche de l’entrée de Mercure dans votre signe dimanche. Balance : vos mots peuvent débloquer une situation, tandis qu’une gestion mesurée de vos ressources vous donne plus de marge. Verseau : vous progressez régulièrement sur des sujets complexes, mais votre vitalité réclame davantage de repos.

Cancer : plus à l’aise dans votre peau, vous vivez des échanges réciproques et un budget bien tenu. Scorpion : constance et profondeur renforcent votre position, une intimité plus intense gagne à être nommée. Poissons : progrès réguliers au travail, gestion sage et sentiments denses soutiennent un vrai regain d’énergie.