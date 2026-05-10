Quiche lardons-petits pois : ce détail dans la pâte change tout, presque tout le monde l’oublie

Dans cette quiche lardons–petits pois, tout se joue bien avant la garniture, au moment de travailler la pâte. Un ingrédient discret y change la texture et la saveur.

Une quiche qui sort du four, c’est d’abord cette odeur chaude de beurre et d’herbes, le bord doré qui claque sous le couteau, la vapeur qui s’échappe d’un cœur encore tremblant. Les lardons chantent, les petits pois éclatent, on entend presque la croûte croustiller.

On pense souvent que tout se joue dans la garniture. Pourtant, ce qui donne tellement de saveur à cette quiche lardons–petits pois, c’est la pâte maison. Une base rustique, parfumée dès la farine, qui reste bien sèche sous la ricotta. Et si on allait chercher ce goût dès le premier coup de fourchette ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 250 g de farine T80, 125 g de beurre salé, 10 cl de lait entier, 2 brins de thym

✅ Lardons : 125 g de lardons fumés + 1 c. à café d’huile neutre

✅ Crème : 500 g de ricotta, 3 œufs, 1/2 bouquet de ciboulette

✅ Finition : 100 g de petits pois cuits, sel, poivre, muscade en option

Pourquoi tout se joue dans la pâte de la quiche

Une quiche peut avoir la plus belle garniture ; si le fond est mou, tout s’effondre. Pour une pâte à quiche croustillante, on mise sur la farine de blé T80, plus aromatique qu’une farine blanche et avec un vrai caractère de pain de campagne.

Le beurre bien salé, travaillé à froid, enrobe la farine et donne cette texture friable qui résiste à l’humidité. Le lait entier et le thym glissés directement dans la pâte signent une quiche lardons petits pois pâte maison qui a du goût jusque sous la croûte.

Étape 1 : sabler la pâte et l’aromatiser sans la rendre élastique

Ici, on oublie le pétrissage énergique. On sable la farine T80 et le thym avec le beurre froid du bout des doigts, comme un crumble, jusqu’à obtenir un sable grossier. Peu de lait, juste ce qu’il faut pour rassembler la pâte, puis repos au frais ; c’est la clé pour éviter qu’elle ne se rétracte.

Ce temps de repos détend le gluten et facilite l’étalage fin, autour de 2 à 3 mm. À la cuisson, la pâte devient croustillante, dorée, parfumée, prête à accueillir l’appareil à base de ricotta sans jamais se détremper.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine T80 et thym, sabler avec le beurre froid, ajouter le lait, former une boule et laisser reposer 1 h au frais. Technique : Préchauffer à 200 °C, étaler finement, foncer le moule, piquer, lester avec papier cuisson et billes, puis précuire 15 minutes. Cuisson : Dorer les lardons dans l’huile, ajouter les petits pois. Détendre la ricotta, incorporer œufs battus, ciboulette, sel, poivre, muscade éventuelle. Finition : Baisser le four à 180 °C, répartir lardons et petits pois sur le fond, verser l’appareil et cuire environ 30 minutes. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant de couper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le sablage enrobe la farine de beurre et limite le gluten : la pâte reste friable et ne se rétracte pas. La farine T80 apporte des notes rustiques, le lait entier favorise une croûte bien dorée et le thym diffuse son parfum dès la première bouchée. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 20 à 30 g de farine par de fécule de pomme de terre pour une pâte encore plus légère, ajouter une pincée de muscade et quelques brins de ciboulette fraîche à la sortie pour une quiche lardons petits pois ricotta encore plus aromatique. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pétrir la pâte comme un pain ou zapper la pré-cuisson à blanc ; on obtiendrait une base dure ou détrempée, même avec une bonne garniture.

Cuisson, repos et variantes pour une quiche maison tellement de saveur

On sert cette quiche tiède, après quelques minutes de repos pour que les parts restent nettes et que la pâte garde son croustillant. Une simple salade verte et un verre de blanc sec suffisent à réveiller la ricotta.

La quiche se conserve deux jours au frais et se réchauffe à 150 °C. On peut alterner petits pois et pointes d’asperges ou dés de jambon, mais on garde toujours cette pâte à quiche à la farine T80 qui fait toute la signature.