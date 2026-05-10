Ne jetez plus vos fruits trop mûrs : ce simple ingrédient les transforme en confiture sans sucre ni cuisson
En cinq minutes, vos fruits trop mûrs se transforment en une confiture maison ultra fraîche, sans sucre ajouté ni cuisson. Un simple ingrédient du placard suffit à obtenir une texture qui se tient vraiment sur la tartine.
L’astuce folle pour transformer n’importe quel fruit en confiture maison sans cuisson ni sucre
Une assiette de fraises très mûres, un reste d’abricots un peu mous… et aucune envie de sortir la grosse casserole. L’odeur est là, la couleur aussi ; il ne manque qu’une texture façon confiture, brillante et qui tienne sur la tartine.
Bonne nouvelle ; on peut obtenir cette texture en version ultra fraîche, sans cuisson ni sucre ajouté, grâce à un simple ingrédient du placard. D’ailleurs, en cinq minutes, le fruit trop mûr se transforme en confiture minute légère ; reste à connaître la formule.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 250 g de fruits bien mûrs (frais ou décongelés)
- ✅ 20 g de graines de chia
- ✅ 1 à 2 cuillères à café de jus de citron
- ✅ 1 pincée de vanille, cannelle ou zestes d’agrume
Pourquoi cette confiture minute marche sans sucre ni cuisson
Dans cette confiture sans sucre sans cuisson aux graines de chia, on laisse simplement la nature travailler. Les fruits sont utilisés crus ; leur jus hydrate les graines, qui gonflent et créent une gélification naturelle, proche d’une confiture classique mais au goût de fruit frais.
Parce qu’on ne chauffe pas, les vitamines et les arômes restent intacts ; le résultat est vif, acidulé, très fruit. En jouant simplement sur l’écrasement ou le mixage, on choisit une texture lisse, rustique ou avec de gros morceaux.
La règle d’or : le ratio fruit/chia qui marche à tous les coups
La base inratable tient en une règle simple : environ 8 g de graines de chia pour 100 g de fruit, soit 20 g pour 250 g de fruits. Avec un fruit très juteux, on augmente légèrement la dose ; avec un fruit dense, on ajoute un peu de liquide.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, équeuter puis couper les fruits en petits morceaux.
- Technique : Écraser ou mixer jusqu’à obtenir une purée souple et homogène.
- Cuisson : Incorporer les graines de chia, le citron et les arômes.
- Finition : Entreposer au frais, remuer après repos et ajuster la texture.
Conservation express et idées pour utiliser cette confiture sans sucre
Cette confiture minute aux graines de chia se conserve 2 à 3 jours au réfrigérateur, dans un bocal bien propre. On la sert sur du pain, un yaourt, un porridge, des pancakes ou en couche fruitée dans une verrine.
En bref
- 🍓 Fruits très mûrs et envie de confiture maison rapide : cette méthode de confiture sans sucre sans cuisson graines de chia promet résultat bluffant.
- 🥄 Préparation des fruits, assaisonnement, ajout des graines et repos au frais forment une confiture minute gélifiée, prête à tartiner ou garnir desserts.
- 🤔 Ajustements de texture, idées d’associations gourmandes et conseils de conservation prolongent l’astuce, avec quelques pièges à éviter pour ne rien gâcher.
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