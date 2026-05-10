Clafoutis aux cerises raté ? Ce 6e ingrédient ajouté en dernier change tout à la texture, ne l’oubliez plus

Clafoutis aux cerises trop durs ou flans qui s'affaissent, ça vous parle ? Avec six ingrédients seulement, un dernier ajout promet un moelleux inattendu.

Ce clafoutis aux cerises ne contient que 6 ingrédients, mais c’est le dernier de la liste qui lui donne cette texture incroyable

Un clafoutis aux cerises réussit se voit dès la sortie du four : bords dorés, parfum de fruit chaud, centre qui frémit à peine. Pourtant, on se retrouve souvent avec une tranche compacte ou, au contraire, un flan qui s’affaisse.

Ici, on vise une pâte entre flan et gâteau, avec seulement six ingrédients. Le dernier de la liste, ajouté au tout dernier moment, change la texture ; c’est lui qui rend chaque bouchée vraiment fondante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de cerises dénoyautées bien mûres

✅ 3 œufs + 350 ml de lait

✅ 80 g de farine + 80 g de sucre en poudre

✅ 60 g de poudre d’amandes (l’ingrédient n°6, ajouté en dernier)

Pourquoi votre clafoutis aux cerises est souvent raté (trop compact ou trop liquide)

Si le clafoutis aux cerises tourne mal, c’est souvent une histoire de dosage et de cuisson. Trop de farine ou un mélange trop travaillé, et le gluten rend la pâte élastique. Pas assez, ou un retrait du four trop tôt, et le centre reste liquide ; le jus des fruits dissout tout.

Les 6 ingrédients seulement… et le dernier change tout

Cette version joue la simplicité : six ingrédients bien précis. Cerises, œufs, lait, farine et sucre forment l’appareil classique, celui que la cuisine familiale connaît par cœur. Le sixième, la poudre d’amandes, vient en renfort pour garder la texture souple plutôt que massive.

On remplace une partie de la farine par 60 g de poudre d’amandes pour 80 g de farine. Moins de gluten, plus de matières grasses et de fibres : la pâte retient mieux l’humidité, cuit sans se serrer et donne une mie moelleuse, presque crémeuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer le moule, étaler les cerises, préchauffer le four à 180 °C. Technique : Fouetter œufs et sucre, incorporer la farine puis le lait jusqu’à pâte lisse. Cuisson : Ajouter la poudre d’amandes en dernier, mélanger vite, verser sur les cerises. Finition : Cuire 35 minutes, sortir quand le centre tremble encore un peu, laisser tiédir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Ajoutée en dernier, la poudre d’amandes limite le travail du gluten et retient l’humidité ; la mie reste souple, jamais caoutchouteuse. ✨ Le twist gourmand : Parfumer avec une touche d’amande amère ou un trait de rhum ambré, plus quelques amandes effilées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter de la farine en plus ou cuire jusqu’à cœur figé ; le clafoutis devient sec.

Variantes qui respectent la texture (sans toucher à la base)

Pour varier sans toucher à la texture, on agit seulement sur les parfums : vanille dans le lait, zeste de citron ou trait de rhum ambré renforcent le côté pâtissier.

On peut aussi parsemer quelques amandes effilées avant d’enfourner pour une croûte dorée. Servi tiède ou froid le lendemain, le clafoutis reste moelleux grâce à la poudre d’amandes.