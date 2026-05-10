Plaque de cuisson incrustée : ce déchet de cheminée fait disparaître le gras sans frotter ni produit chimique

Dans ma cuisine, une plaque de cuisson saturée de gras semblait bonne à remplacer. Jusqu’à ce qu’une poignée de cendre de bois prouve l’inverse, sans produit chimique.

Graisse qui accroche, cercles brunis impossibles à faire partir, odeur de brûlé qui revient dès que la plaque chauffe : dans beaucoup de cuisines, la plaque de cuisson finit par sembler irrécupérable. On enchaîne les sprays dégraissants, les crèmes à récurer, les éponges qui grattent… sans jamais retrouver vraiment le brillant des premiers jours.

Un jour, une lectrice a ressorti un vieux conseil de grand-mère : utiliser un simple reste gris venu du poêle. Le gras incrusté s’est décollé sans une goutte de produit. Ce « déchet » cache en réalité un vrai pouvoir nettoyant. Reste à comprendre ce qu’il contient, et comment l’utiliser sans abîmer sa plaque.

Pourquoi la cendre de bois dégraisse si bien la plaque

Cette astuce repose sur la cendre de bois, le dépôt gris qui reste au fond du foyer après combustion. Elle est riche en sels minéraux alcalins, dont la potasse, et en particules fines. Au contact de l’eau et de la graisse, ces composés transforment une partie du gras en une sorte de savon, pendant que les grains jouent le rôle d’abrasif doux.

Ce duo « savon naturel + micro-gommage » décroche les salissures carbonisées bien accrochées sur la plaque. La même méthode sert déjà à nettoyer vitres de four, inserts de poêle ou vaisselle noircie. On obtient un nettoyant ménager écologique quasi gratuit : pas de tensioactifs issus du pétrole, pas de flacon en plastique, juste un résidu que l’on valorise.

Nettoyer sa plaque avec de la cendre de bois

Pour que la cendre de bois pour nettoyer la plaque de cuisson soit vraiment sûre, il faut la préparer. Gardez seulement des cendres bien froides issues de bois non traité ; oubliez palettes, aggloméré et bois peint. Passez la poudre dans une passoire fine pour retirer cailloux et morceaux de charbon, puis gardez-la au sec dans un récipient métallique fermé.

Sur une plaque froide, retirez d’abord miettes et gros dépôts avec une spatule en bois ou en plastique. Saupoudrez un voile de cendre, puis humidifiez une éponge côté doux. Pour une plaque très grasse, mélangez la cendre avec un peu d’eau pour obtenir une pâte, étalez-la sur les zones encrassées et laissez agir une dizaine de minutes. Mettez des gants, car cendre et eau forment une solution alcaline qui peut irriter la peau. Frottez ensuite en mouvements circulaires, essuyez la boue grise, rincez à l’eau claire, puis séchez avec un chiffon microfibre pour éviter les traces.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie Très forte 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La cendre contient des composés alcalins (type potasse) qui dissolvent les graisses en formant une sorte de savon, tandis que les particules minérales fines jouent le rôle d’abrasif doux et décrochent la saleté. 💡 Le petit plus : On valorise les cendres de cheminée ou de poêle au lieu de les jeter, dans une logique zéro déchet, tout en réduisant le nombre de flacons de produits ménagers à la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser des cendres non tamisées ou issues de bois traités sur une plaque vitrocéramique ou induction : risques de rayures et de toxicité, à proscrire absolument.

Adapter l’astuce selon le type de plaque

Sur une plaque vitrocéramique ou à induction, utilisez une cendre très bien tamisée, testez d’abord un petit coin et frottez doucement : cette astuce doit rester ponctuelle, pour les cas vraiment tenaces. Elle convient mieux aux plaques de gaz émaillées, ainsi qu’aux grilles et brûleurs en fonte. N’utilisez jamais de cendres non tamisées ou issues de bois traités, évitez l’aluminium brut, l’inox brossé et les surfaces peintes, travaillez fenêtre ouverte et jetez la cendre usée à la poubelle, un petit réflexe zéro déchet.