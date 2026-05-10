Ce dessert ensoleillé affole mes collègues : la méthode qui évite le flan sec et donne une crème irrésistible

Au bureau, ce flan mangue vanille fondant disparaît avant même la fin de la réunion. Comment le préparer à l’avance pour déclencher la ruée sur le dessert ?

C’est pas un flan, c’est une crème ! Le dessert mangue-vanille qui disparaît en premier au bureau

Quand on pose ce flan mangue vanille sur la table, l’open space se fige. Odeur de vanille, mangue bien mûre, cuillère qui s’enfonce : tout le monde vise déjà la dernière part.

En bouche, ce dessert ensoleillé n’a rien d’un bloc gélifié ; c’est une crème soyeuse, cuite tout doucement au four, avec des dés de mangue qui claquent. On veut une crème qui se tient, mais fond, et qui fait oublier le café.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 ml de lait entier + 200 ml de crème liquide entière 30 % MG

✅ 3 œufs entiers, 2 jaunes d’œufs, 100 g de sucre en poudre, 30 g de Maïzena

✅ 1 gousse de vanille ou 1 c. à café d’extrait, 1 grosse mangue bien mûre en petits dés

✅ Pour les + gourmands : 1 mangue pour le coulis, 50 ml de lait de coco, 1 citron vert, graines de sésame torréfiées

Le dessert qui fait oublier la machine à café

Ce faux flan joue sur un duo clair : mangue et vanille. La mangue bien mûre donne le fruité solaire, la vanille le goût pâtissier. Lait entier et crème liquide entière 30 % MG assurent une texture ronde, parfaite en dessert à partager au bureau.

La méthode inratable pour une crème soyeuse (et pas un bloc gélifié)

On chauffe doucement lait et crème avec la vanille sans faire bouillir, puis on laisse infuser. Œufs, jaunes, sucre et Maïzena délayée à froid sont fouettés ensemble, avant de recevoir le lait chaud en filet pour éviter les grumeaux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer lait, crème et vanille sans bouillir, puis laisser infuser quelques minutes hors du feu. Technique : Fouetter œufs, jaunes et sucre ; ajouter la Maïzena délayée à froid, puis verser le lait-crème chaud en filet. Cuisson : Répartir les dés de mangue au fond du moule, verser l’appareil et cuire au bain-marie à 150 °C. Finition : Laisser refroidir dans l’eau du bain-marie, filmer au contact puis réfrigérer au moins 4 h.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 5 h 🔍 Le secret de l’expert La cuisson au bain-marie à 150 °C laisse les œufs coaguler lentement, pour une crème sans grains. ✨ Le twist gourmand : On peut infuser un zeste de citron vert, remplacer 50 ml de crème par du lait de coco et servir avec un coulis mangue-passion bien froid. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire trop chaud, verser la Maïzena dans un liquide brûlant ou couper la mangue en gros cubes donne un flan sec et granuleux.

Finitions de chef : comment transformer cette crème en dessert de vitrine

Après la cuisson au bain-marie doux, on laisse refroidir, on filme au contact et on réserve au frais au moins 4 h pour une crème prise, encore légèrement tremblotante. On sert bien froid, avec coulis de mangue ou mangue-passion, zeste de citron vert et un soupçon de lait de coco si on veut la version tropicale.

Au bureau, on pose le plat au centre de la table, on tranche de belles parts nettes et on laisse la mangue remonter à la surface dans chaque assiette. La texture reste souple jusqu’au lendemain au réfrigérateur ; de quoi organiser la bataille annoncée pour la dernière cuillère.